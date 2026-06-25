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Les actions du fabricant de pièces aérospatiales Doncasters s'envolent lors de ses débuts fulgurants à la Bourse de New York (NYSE)
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, lors de son introduction à la Bourse de New York, le titre de Doncasters DPC.N a bondi de 33,3 %, s'inscrivant ainsi dans la lignée d'une série de nouvelles introductions en bourse dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense.

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