Les actions du fabricant de pièces aérospatiales Doncasters s'envolent lors de ses débuts fulgurants à la Bourse de New York (NYSE)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, lors de son introduction à la Bourse de New York, le titre de Doncasters DPC.N a bondi de 33,3 %, s'inscrivant ainsi dans la lignée d'une série de nouvelles introductions en bourse dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense.
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