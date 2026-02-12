Les actions du fabricant de crèmes glacées Magnum s'effondrent, les premiers résultats étant décevants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Magnum publie ses premiers résultats depuis la scission d'Unilever

*

Bénéfice net en baisse de 48,4 %, croissance des ventes et des volumes inférieure aux estimations

*

Le cours de l'action du fabricant de crèmes glacées chute à l'ouverture du marché

*

L'entreprise est confrontée à des défis, notamment le conflit avec Ben & Jerry's

(Ajout de citations et d'un graphique) par Alexander Marrow

Les actions de Magnum Ice Cream MICCT.AS ont fortement chuté jeudi après que la société ait annoncé une baisse de 48,4% de son bénéfice net annuel et une croissance des ventes inférieure aux prévisions dans sa première série de résultats depuis sa scission d'avec Unilever en décembre.

La cotation de Magnum à Amsterdam a été considérée comme un test de sa capacité à stimuler les ventes de ses cornets Cornetto et des crèmes glacées Ben & Jerry's à un moment où les médicaments amaigrissants GLP-1 remodèlent les goûts des consommateurs et où l'administration Trump promeut une campagne "Make America Healthy Again" aux États-Unis.

Les actions de Magnum, qui avaient progressé d'environ 30% depuis la cotation en décembre, sont en passe de connaître leur plus forte baisse en une journée depuis cette date, avec un recul d'environ 15% à 11h30 GMT.

"La scission d'avec Unilever signifiait que les résultats étaient toujours susceptibles d'être désordonnés avec des coûts uniques associés à la scission", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell. "Toutefois, les investisseurs n'ont pas été impressionnés par la forte baisse du bénéfice annuel et du flux de trésorerie."

LA CROISSANCE DES VOLUMES ET DES VENTES N'EST PAS AU RENDEZ-VOUS, LES MARGES BAISSENT

Le directeur général de Magnum, Peter ter Kulve, a minimisé la baisse du cours de l'action et a déclaré que la séparation rendait les résultats difficiles à interpréter.

"Les actions montent et descendent", a-t-il déclaré aux journalistes après la publication des résultats. "Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de l'évolution du cours de l'action Magnum."

Le bénéfice net a chuté de 48,4 % pour atteindre 307 millions d'euros (364 millions de dollars) l'année dernière, contre 595 millions d'euros en 2024, a indiqué la société dans un communiqué. Le chiffre d'affaires est resté pratiquement stable à 7,9 milliards d'euros, et ter Kulve a souligné l'amélioration des ventes et de la croissance des volumes.

Mais les volumes et la croissance des ventes à données comparables ont manqué les attentes, a déclaré JPMorgan dans une note. La banque s'attend à ce que les estimations consensuelles pour la marge d'Ebitda ajusté 2026 de Magnum soient réduites à environ 16 %, contre 16,8 %, car Magnum a réalisé des marges de 15,9 % pour 2025, soit une baisse de 100 points de base par rapport à 2024.

Magnum a maintenu ses perspectives pour 2026, à savoir une croissance organique des ventes de 3 à 5 % et une amélioration de la marge sous-jacente.

Le flux de trésorerie disponible a chuté à 38 millions d'euros en 2025, contre 803 millions d'euros l'année précédente. Magnum a attribué cette situation à des sorties importantes liées à la scission et à d'autres coûts connexes.

Dans le cadre de la séparation, la dette nette de Magnum a fortement augmenté pour atteindre près de 3 milliards d'euros.

(1 $ = 0,8428 euros)