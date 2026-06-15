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Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines reculent alors que le prix du pétrole baisse suite à l'accord au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 10:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines s'effondrent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 4,6 % à 83,31 dollars le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 de 5,1 % à 80,55 dollars à 08h16 GMT, atteignant leurs plus bas niveaux depuis le 10 mars

** Les cours du pétrole ont chuté de plus de 3 % vendredi

** Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont respectivement reculé de 2,5 % et 2,4 %

** Occidental Petroleum OXY.N et Permian Resources PR.N ont chuté de 3,5 % à 3,9 %; APA Corp APA.O a perdu 4,4 %

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N reculent chacune de 1 %; le raffineur PBF Energy

PBF.N perd 3,15 %

** Les valeurs énergétiques européennes .SXEP ont chuté de 3,1 %

Pétrole et parapétrolier

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/06/2026 à 10:36:15.

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