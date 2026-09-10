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Les actions des sociétés minières de cuivre reculent face aux hésitations de la Maison Blanche concernant son projet de droits de douane
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 14:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, suivant l'évolution des cours du cuivre MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange recule de 3,1 % à 14 312 dollars la tonne métrique, après avoir atteint un plus haut historique de 14 875 dollars plus tôt dans la séance

** Les cours ont chuté après que Reuters a rapporté que la Maison Blanche n’avait pas encore pris de décision concernant les droits de douane sur le cuivre raffiné, les responsables évaluant les craintes que la hausse des prix n’entraîne une augmentation des coûts de production

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N reculent respectivement de 3,8 % et 4,2 %

** Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N reculent respectivement de 6,5 % et d'environ 8 %

** Au Canada, Hudbay Minerals HBM.N perd 6,2 %, Ero Copper

ERO.N recule de 5,6 % et Teck Resources TECK.N s'effondre de 7,7 %

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