Les actions des sociétés minières de cuivre reculent alors que les cours du cuivre baissent légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 juillet - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la baisse des cours du cuivre MET/L
** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange recule de 1,4% à 13 410 dollars la tonne métrique
** Les cours du cuivre reculent, emboîtant le pas à la baisse des marchés boursiers, alors que l'escalade des tensions au Moyen-Orient a ravivé les craintes inflationnistes et assombri les perspectives de la demande de métaux industriels
** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N reculent respectivement de 1,6% et 1,5%
** Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N reculent respectivement de 1,6% et 2,2%
** Au Canada, Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N recule de 1,8%, Ero Copper ERO.TO ERO.N de 2% et Teck Resources
TECKb.TO TECK.N de 3,4%
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