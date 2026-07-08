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Les actions des sociétés minières de cuivre reculent alors que le cours du cuivre chute suite à la recrudescence des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la baisse des cours du cuivre MET/L

** Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois

CMCU3 sur le London Metal Exchange recule de 1,2% à 13.210 dollars la tonne métrique

** Les cours du cuivre reculent après que de nouvelles hostilités au Moyen-Orient ont remis en cause un accord de cessez-le-feu provisoire, ravivant les inquiétudes concernant la croissance économique et l'approvisionnement en métaux

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N reculent respectivement de 3,5% et 3%

** Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N ont reculé respectivement de 3,9% et 2,6%

** Au Canada, Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N recule de 3%, Ero Copper ERO.TO ERO.N enregistre une légère baisse et Teck Resources TECKb.TO TECK.N perd 4,5%

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