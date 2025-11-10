 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 088,50
+1,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions des sociétés minières de cuivre progressent grâce à la fin potentielle de la fermeture du gouvernement américain
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 17:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions des sociétés minières de cuivre progressent, dans le sillage de la hausse des prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a gagné 0,7 % à 10 788,50 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre augmente , soutenu par l'espoir que la fermeture du gouvernement américain se termine bientôt et par des données montrant que la déflation s'est atténuée en Chine, principal consommateur de métaux

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto ont augmenté de 0,7 % et BHP Group BHP.N a augmenté marginalement

** Le producteur de cuivre Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,7% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,2%

** Les producteurs canadiens: Ero Copper ERO.TO gagne 3,3 %, Teck Resources TECKb.TO gagne 3,7 % et Hudbay Minerals

HBM.TO gagne 3,2 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
55,535 USD NYSE +0,68%
ERO COPPER
31,340 CAD TSX +3,43%
FREEPORT MCMORAN
40,670 USD NYSE +2,13%
Gaz naturel
4,32 USD NYMEX -0,21%
HUDBAY MINERALS
23,640 CAD TSX +4,42%
Pétrole Brent
63,80 USD Ice Europ +0,16%
Pétrole WTI
59,85 USD Ice Europ +0,05%
SOUTHERN COPPER
139,030 USD NYSE +1,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

