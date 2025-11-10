Les actions des sociétés minières de cuivre progressent grâce à la fin potentielle de la fermeture du gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions des sociétés minières de cuivre progressent, dans le sillage de la hausse des prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a gagné 0,7 % à 10 788,50 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre augmente , soutenu par l'espoir que la fermeture du gouvernement américain se termine bientôt et par des données montrant que la déflation s'est atténuée en Chine, principal consommateur de métaux

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto ont augmenté de 0,7 % et BHP Group BHP.N a augmenté marginalement

** Le producteur de cuivre Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,7% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,2%

** Les producteurs canadiens: Ero Copper ERO.TO gagne 3,3 %, Teck Resources TECKb.TO gagne 3,7 % et Hudbay Minerals

HBM.TO gagne 3,2 %