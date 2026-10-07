Les actions des sociétés minières d'uranium australiennes progressent après la signature d'un accord énergétique entre Google et Constellation Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 octobre - ** Les actions des sociétés minières australiennes spécialisées dans l'uranium ont bondi après que Google GOOGL.O a signé un contrat d'approvisionnement en électricité avec Constellation Energy CEG.O , le plus grand exploitant de centrales nucléaires aux États-Unis
** GOOGL conclut un contrat pluriannuel pour l'achat de 3 590 mégawatts d'électricité auprès de CEG; selon les entreprises, cette nouvelle source d'énergie nucléaire représente environ un quart de l'approvisionnement
** L’uranium est principalement utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires pour produire de l’électricité à faible empreinte carbone
** L'action de Boss Energy BOE.AX progresse de 9 %, atteignant son plus haut niveau depuis le 29 septembre, tandis que celle de Paladin Energy PDN.AX gagne plus de 6 %
** Deep Yellow DYL.AX progresse de près de 10 %, enregistrant sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 3 septembre
** DYL et PDN figurent parmi les valeurs les plus performantes de l’indice de référence ASX200 .AXJO , qui reste stable
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