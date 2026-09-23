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Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que les métaux précieux s'affaiblissent légèrement face à la vigueur du dollar américain
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 14:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la tendance baissière des métaux précieux

** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule de 3% à 65,08 dollars l'once, en raison du raffermissement du dollar américain et des déclarations bellicistes des responsables de la Réserve fédérale qui ont renforcé les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire GOL/

** Les actions de Hecla Mining HL.N et de Coeur Mining

CDE.N reculent respectivement de 3,3% et 3,4%

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N ont reculé respectivement de 3,8% et 3,7%

** Les ETF sur l'argent physique SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P ont reculé respectivement de 3,2% et 3,1%

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