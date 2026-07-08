Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que les cours du métal baissent légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse du cours du métal GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= reculede 2,3 % à 58,58 dollars l'once, après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord de paix provisoire avec l'Iran était "terminé", ce qui a fait grimper les cours du pétrole et attisé les craintes d'inflation et de hausse des taux d'intérêt américains

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N reculent respectivement de 3,6 % et 3 %

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO

EXK.N recule légèrement; Wheaton Precious Metals WPM.TO

WPM.N perd 2,1 %

** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P et l'ETF iShares Silver Trust SLV.P reculent chacun de 2,6 %