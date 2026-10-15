Les actions des sociétés minières d'argent progressent grâce à la baisse du dollar et aux rendements obligataires, dans l'attente des chiffres de l'inflation aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, suivant l'évolution des cours de l'argent au comptant GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= progresse de 2,1% à 56,80 dollars l'once

** Les cours grimpent alors que le dollar et les rendements des bons du Trésor américain restent sous pression, tandis que les investisseurs se tournent vers les nouvelles données sur l'inflation aux États-Unis pour savoir si la Réserve fédérale va relever à nouveau ses taux d'intérêt ce mois-ci

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N progressent respectivement de 2,3% et 2,2%

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO

EXK.N en hausse de 2,7% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,8%

** Les ETF sur l'argent physique SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P progressent chacun de 2%