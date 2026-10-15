 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés minières d'argent progressent grâce à la baisse du dollar et aux rendements obligataires, dans l'attente des chiffres de l'inflation aux États-Unis
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 13:47

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, suivant l'évolution des cours de l'argent au comptant GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= progresse de 2,1% à 56,80 dollars l'once

** Les cours grimpent alors que le dollar et les rendements des bons du Trésor américain restent sous pression, tandis que les investisseurs se tournent vers les nouvelles données sur l'inflation aux États-Unis pour savoir si la Réserve fédérale va relever à nouveau ses taux d'intérêt ce mois-ci

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N progressent respectivement de 2,3% et 2,2%

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO

EXK.N en hausse de 2,7% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,8%

** Les ETF sur l'argent physique SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P progressent chacun de 2%

Inflation

Valeurs associées

Argent
56,70 USD Six - Forex 1 +1,87%
COEUR MINING
14,995 USD NYSE -7,75%
ENDEAVOUR SILVER
11,110 CAD TSX -5,29%
ENDEAVOUR SILVER
7,825 USD NYSE -5,15%
HECLA MINING
14,900 USD NYSE -7,91%
SILVERCORP METAL
13,420 CAD TSX -5,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 905,57 +0,41%
SOITEC
127,95 -9,06%
EUTELSAT
1,553 -8,05%
Pétrole Brent
104,4 -1,61%
HAFFNER ENERGY
0,713 -4,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank