Les actions des sociétés minières d'argent progressent alors que le cours du métal remonte légèrement face à la faiblesse du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions des sociétés minières d'argent s'envolent, dans le sillage de la hausse des cours du métal GOL/

** Le cours au comptant de l’argent XAG= progresse de 2,9% à 67,26 dollars l’once, dans un contexte de dépréciation du dollar américain et alors que les opérateurs reviennent sur leurs anticipations d’une hausse des taux en septembre, suite aux déclarations du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller selon lesquelles les progrès récents en matière d’inflation pourraient justifier le maintien des taux inchangés

** Hecla Mining HL.N progresse de 1,6%, tandis que Coeur Mining CDE.N gagne environ 1%

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO progressent respectivement de 3% et 1%

** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P progresse de 2,8% et l'ETF iShares Silver Trust SLV.P gagne 3%