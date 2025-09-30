Les actions des sociétés minières aurifères chutent, les prix du lingot reculant en raison de prises de bénéfices

30 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture du marché, suivant la baisse des prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,7% pour s'établir à 3 804,44 $ l'once, après avoir augmenté de 1% pour atteindre un niveau record de 3 871,45 $ l'once durant la séance asiatique

** Le lingot a augmenté de 10,4% en septembre et est en voie de réaliser son plus grand gain mensuel en pourcentage depuis juillet 2020

** Le prix de l'or a baissé, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après que les prix aient atteint un niveau record plus tôt au cours de la séance, tandis que les craintes d'une fermeture du gouvernement américain et les spéculations croissantes sur une réduction des taux de la Réserve fédérale ont limité les pertes

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N reculent de 2,2% et Barrick Mining ABX.TO B.N recule de 1,9%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N reculent d'environ 1%, Harmony Gold HMY.N de 2,6%, AngloGold Ashanti AU.N de 1,6% et Sibanye Stillwater SBSW.N de 1,3%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N reculent de 2,1% et 1,2% respectivement