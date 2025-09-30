 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions des sociétés minières aurifères chutent, les prix du lingot reculant en raison de prises de bénéfices
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture du marché, suivant la baisse des prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 0,7% pour s'établir à 3 804,44 $ l'once, après avoir augmenté de 1% pour atteindre un niveau record de 3 871,45 $ l'once durant la séance asiatique

** Le lingot a augmenté de 10,4% en septembre et est en voie de réaliser son plus grand gain mensuel en pourcentage depuis juillet 2020

** Le prix de l'or a baissé, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après que les prix aient atteint un niveau record plus tôt au cours de la séance, tandis que les craintes d'une fermeture du gouvernement américain et les spéculations croissantes sur une réduction des taux de la Réserve fédérale ont limité les pertes

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N reculent de 2,2% et Barrick Mining ABX.TO B.N recule de 1,9%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N reculent d'environ 1%, Harmony Gold HMY.N de 2,6%, AngloGold Ashanti AU.N de 1,6% et Sibanye Stillwater SBSW.N de 1,3%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N reculent de 2,1% et 1,2% respectivement

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
232,280 CAD TSX +1,94%
AGNICO EAGLE MIN
166,820 USD NYSE +2,07%
ANGLOGOLD ASH
69,300 USD NYSE +1,45%
BARRICK MINING
46,120 CAD TSX -4,04%
GOLD FIELDS
35,100 EUR Tradegate 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
41,420 USD NYSE +1,43%
HARMONY GOLD MIN
15,100 EUR Tradegate -3,21%
HARMONY GOLD SP ADR
18,255 USD NYSE +0,69%
KINROSS GOLD
33,900 CAD TSX +0,95%
KINROSS GOLD
24,350 USD NYSE +1,00%
NEWMONT
84,590 USD NYSE -0,76%
Or
3 813,30 USD Six - Forex 1 -0,54%
SIBANYE SP ADR
11,230 USD NYSE +0,67%
SIBANYE STILLW
2,380 EUR Tradegate -2,06%
SIBANYE STILLW
2,8300 USD OTCBB +7,60%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

