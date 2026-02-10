Les actions des sociétés de courtage américaines chutent, les inquiétudes liées à l'IA s'étendant aux sociétés financières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les mouvements boursiers de clôture au paragraphe 3)

Les actions des sociétés de courtage américaines ont chuté mardi après que la startup de gestion de patrimoine Altruist a présenté des fonctionnalités de planification fiscale basées sur l'IA, alors que la technologie encore naissante continue d'alimenter les craintes de perturbation pour les opérateurs historiques. Le repli reflète l'anxiété croissante des investisseurs à l'égard des sociétés financières et technologiques traditionnelles, car les startups axées sur l'IA automatisent des tâches complexes qui ont longtemps été le domaine exclusif de conseillers humains coûteux.

Les actions de LPL Financial LPLA.O et de Raymond James Financial RJF.N ont chacune chuté de plus de 8%. Les actions de Charles Schwab SCHW.N ont chuté de plus de 7 %, tandis que celles d'Ameriprise Financial AMP.N ont perdu 6,2 %. Les actions de Stifel Financial SF.N ont perdu 3,8 % et celles de Morgan Stanley MS.N ont chuté de plus de 2 %.

Les marchés financiers, alimentés depuis des mois par l'enthousiasme des investisseurs pour le commerce de l'intelligence artificielle, ont été secoués la semaine dernière lorsque les stocks mondiaux de logiciels ont chuté sur les craintes de perturbation par les outils d'IA.

Fondée en 2018, Altruist agit en tant que courtier en autocompensation pour les conseillers en investissement, offrant une plateforme unifiée pour l'ouverture de compte, la transactions, les rapports et la facturation.

Intégrée à sa plateforme Hazel AI, sa dernière fonctionnalité automatise la création de stratégies fiscales personnalisées en analysant instantanément les documents des clients, tels que les 1040, les talons de paie et les notes de réunion.

"Il semble que cela pourrait potentiellement perturber certaines des sociétés de courtage de détail. C'est la raison pour laquelle les actions se vendent en ce moment", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef du marché chez Stock Trader Network, en faisant référence au dernier lancement d'Altruist. Les courtiers insurgés, dont Robinhood HOOD.O et son rival Public, ont fait des progrès dans le secteur grâce à leurs offres bon marché et technologiques. En novembre, Public a lancé une société de courtage alimentée par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer leurs propresfonds négociés en bourse dans lesquels investir. Robinhood propose à ses abonnés Gold un assistant d'investissement alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de discuter d'idées de transactions et de passer des ordres.

"Les traders vendent d'abord et posent des questions plus tard. Chaque fois que nous avons un de ces titres, un autre secteur mord la poussière", a ajouté M. Dick.