 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés aurifères reculent, la hausse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor pesant sur l'or
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 16:40
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions des sociétés aurifères reculent, suivant la tendance des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a reculé de 0,5 % à 4.267,83 dollars l'once, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 16 septembre

** Les cours reculent légèrement, la hausse des prix du pétrole et le durcissement du discours de la Réserve fédérale renforçant les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , perdent respectivement 2,1 % et 1,0 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N reculent chacune de 1,3 % à 2,6 %

** Le cours de la société minière canadienne Agnico Eagle Mines AEM.TO recule de 1,5 %

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
270,175 CAD TSX -1,93%
ANGLOGOLD ASH
96,950 USD NYSE -1,81%
BARRICK MINING
58,820 CAD TSX -1,72%
GOLD FIELDS
34,700 EUR Tradegate -3,61%
GOLD FIELDS SP ADR
39,460 USD NYSE -3,31%
HARMONY GOLD MIN
16,050 EUR Tradegate -3,31%
HARMONY GOLD SP ADR
18,310 USD NYSE -2,35%
NEWMONT
120,670 USD NYSE -2,37%
Or
4 254,32 USD Six - Forex 1 -0,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,79 +10,18%
Pétrole Brent
108,09 +4,63%
CAC 40
8 081,43 -0,52%
GENFIT
9,05 -11,27%
TOTALENERGIES
81,05 +1,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank