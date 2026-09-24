Les actions des sociétés aurifères reculent, la hausse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor pesant sur l'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions des sociétés aurifères reculent, suivant la tendance des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a reculé de 0,5 % à 4.267,83 dollars l'once, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 16 septembre

** Les cours reculent légèrement, la hausse des prix du pétrole et le durcissement du discours de la Réserve fédérale renforçant les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , perdent respectivement 2,1 % et 1,0 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N reculent chacune de 1,3 % à 2,6 %

** Le cours de la société minière canadienne Agnico Eagle Mines AEM.TO recule de 1,5 %