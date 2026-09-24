Les Bourses européennes plombées par la hausse du pétrole et des taux

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, plombées par les cours du pétrole en forte progression et les taux d'intérêt toujours élevés sur les marchés obligataires.
Francfort (-0,57%) a encaissé le plus fort repli parmi les grands marchés boursiers européens avec Milan (-0,85%). Paris a reculé également (-0,52%) tout comme Londres (-0,24%) qui a limité la baisse grâce aux pétrolières (BP +2,67% et Shell +1,77%).
Euronext CAC40
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