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Les Bourses européennes plombées par la hausse du pétrole et des taux
information fournie par AFP 24/09/2026 à 18:01
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Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, plombées par les cours du pétrole en forte progression et les taux d'intérêt toujours élevés sur les marchés obligataires.

Francfort (-0,57%) a encaissé le plus fort repli parmi les grands marchés boursiers européens avec Milan (-0,85%). Paris a reculé également (-0,52%) tout comme Londres (-0,24%) qui a limité la baisse grâce aux pétrolières (BP +2,67% et Shell +1,77%).

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1 commentaire

  • 24 septembre 18:48

    Comme d,habitude !

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