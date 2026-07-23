Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les craintes liées aux taux d'intérêt font baisser le cours de l'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis sont en baisse avant l'ouverture, suivant la tendance à la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 1,1% à 4.084,60 dollars l'once, après avoir atteint mercredi son plus haut niveau depuis le 7 juillet à 4.165,87 dollars

** Les cours reculent alors que l'escalade du conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole et alimente les craintes que l'inflation n'incite la Réserve fédérale américaine à relever ses taux d'intérêt dans le courant de l'année

** Les principaux groupes miniers Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont respectivement reculé de 1% et 0,9%

** Sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N reculent de 1,4% à 2,2%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N recule de 1,3% et Kinross Gold KGC.N perd 1,4%