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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement face à un dollar américain plus fort
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 16:29
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23 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifèresreculent, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,9% à 4 278,10 dollars l'once, les signaux« hawkish » émis par la Fed ayant renforcé les anticipations de hausse des taux, ce qui a dopé le dollar américain et pesé sur l'or, qui ne rapporte pas de rendement

** Le dollar, à son plus haut niveau depuis deux mois, rend l'or, coté en dollars, plus cher pour les détenteurs d'autres devises USD/

** Les principaux groupes miniers Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO perdent respectivement 4,2 % et 3,5%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N reculent chacune de 5,8% à 8,1%

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO recule de 4 %; Kinross Gold K.TO KGC.N perd 4,2%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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