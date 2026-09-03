Les actions des sociétés aurifères progressent grâce à la baisse du dollar américain et des rendements obligataires, dans l'attente du rapport sur l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= progresse de 0,9% à 4 425,83 dollars l'once

** Les cours ont été soutenus par le recul du dollar américain et des rendements des bons du Trésor par rapport à leurs plus hauts, les investisseurs attendant les chiffres clés de l'emploi qui pourraient faire pencher la balance quant aux anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , ont progressé respectivement de 1,2% et 1,4%

** Les sociétés minières sud-africaines AngloGold Ashanti

AU.N , Gold Fields GFI.N et Harmony Gold HMY.N ont progressé de 1,2% à 3,5%

** Parmi les sociétés minières canadiennes, Agnico Eagle Mines AEM.N progresse de 1,7% et Kinross Gold KGC.N de 1,55%