 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés aurifères progressent grâce à la baisse du dollar américain et des rendements obligataires, dans l'attente du rapport sur l'emploi
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 13:22
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= progresse de 0,9% à 4 425,83 dollars l'once

** Les cours ont été soutenus par le recul du dollar américain et des rendements des bons du Trésor par rapport à leurs plus hauts, les investisseurs attendant les chiffres clés de l'emploi qui pourraient faire pencher la balance quant aux anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , ont progressé respectivement de 1,2% et 1,4%

** Les sociétés minières sud-africaines AngloGold Ashanti

AU.N , Gold Fields GFI.N et Harmony Gold HMY.N ont progressé de 1,2% à 3,5%

** Parmi les sociétés minières canadiennes, Agnico Eagle Mines AEM.N progresse de 1,7% et Kinross Gold KGC.N de 1,55%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
196,650 USD NYSE +1,65%
ANGLOGOLD ASH
107,775 USD NYSE -0,28%
GOLD FIELDS SP ADR
44,885 USD NYSE +0,53%
HARMONY GOLD SP ADR
19,450 USD NYSE +1,14%
KINROSS GOLD
30,260 USD NYSE +2,79%
NEWMONT
125,180 USD NYSE +2,05%
Or
4 440,88 USD Six - Forex 1 +1,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0676 +27,07%
SOITEC
125,65 +12,19%
CAC 40
8 249,42 -0,38%
2CRSI
28,24 +0,50%
Pétrole Brent
96,48 +1,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank