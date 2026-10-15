Les actions des sociétés aurifères progressent grâce à la baisse du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,2% à 4 153,07 dollars l'once

** Les cours grimpent, rebondissant après avoir atteint leur plus bas niveau en une semaine lors de la séance précédente, alors que le dollar américain s'est affaibli et que les investisseurs évaluent la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci, à la suite d'un rapport faisant état d'une forte inflation

** Les principales sociétés minières Barrick Mining

ABX.TO , B.N et Newmont NEM.N progressent respectivement de 1,7% et 1,6%

** Les sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold

HMY.N et Gold Fields GFI.N gagnent chacune 3,4%, tandis que Sibanye Stillwater SBSW.N progresse légèrement de 1,7%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO , AEM.N et Kinross Gold K.TO , KGC.N progressent chacune de 1,6%