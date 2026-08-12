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Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 17:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, dans le sillage de la hausse des cours de l'or

GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 1,2% à 4.423,11 dollars l'once, soutenu par un dollar en baisse après la publication d'un chiffre de l'inflation américaine conforme aux attentes, ce qui renforce les paris sur le maintien des taux inchangés par la Réserve fédérale en septembre

** L'inflation à la consommation aux États-Unis a légèrement augmenté en juillet, ce qui pourrait affaiblir les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt par la Fed le mois prochain

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , ont respectivement progressé de 1,9% et 2,4%

** Parmi les sociétés minières sud-africaines, Gold Fields

GFI.N a progressé de 2,1%, Harmony Gold HMY.N a bondi de 1,9% et AngloGold Ashanti AU.N a gagné environ 1%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO ont progressé de 2,5% et Kinross Gold K.TO a gagné 1,3%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
259,890 CAD TSX +2,64%
ANGLOGOLD ASH
98,210 USD NYSE +0,78%
BARRICK MINING
57,840 CAD TSX +3,64%
GOLD FIELDS
35,900 EUR Tradegate +2,87%
GOLD FIELDS SP ADR
40,970 USD NYSE +1,74%
HARMONY GOLD MIN
17,400 EUR Tradegate +4,82%
HARMONY GOLD SP ADR
19,815 USD NYSE +1,56%
KINROSS GOLD
38,540 CAD TSX +1,61%
NEWMONT
118,510 USD NYSE +1,14%
Or
4 416,15 USD Six - Forex 1 +1,09%
SIBANYE STILLW
2,370 EUR Tradegate +2,16%
SIBANYE STILLW
2,0800 USD OTCBB 0,00%
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