Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent en raison des tensions au Moyen-Orient

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5 mai - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, dans le sillage de la hausse des cours de l'or

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** L'or au comptant XAU= progresse de 1,3% à 4.581,56 dollars l'once après avoir atteint lundi son plus bas niveau depuis le 31 mars

** Les cours ont progressé , les investisseurs évaluant la fragilité de la trêve au Moyen-Orient et l'impact potentiel du conflit sur l'inflation et les anticipations de taux d'intérêt

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , ont progressé respectivement de 1,8% et 1,5%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N ont progressé de 1,4% à 1,6%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO en légère hausse et Kinross Gold K.TO en hausse d'environ 1%