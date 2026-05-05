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Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent en raison des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, dans le sillage de la hausse des cours de l'or

GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,3% à 4.581,56 dollars l'once après avoir atteint lundi son plus bas niveau depuis le 31 mars

** Les cours ont progressé , les investisseurs évaluant la fragilité de la trêve au Moyen-Orient et l'impact potentiel du conflit sur l'inflation et les anticipations de taux d'intérêt

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , ont progressé respectivement de 1,8% et 1,5%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N ont progressé de 1,4% à 1,6%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO en légère hausse et Kinross Gold K.TO en hausse d'environ 1%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
246,750 CAD TSX +0,82%
ANGLOGOLD ASH
91,670 USD NYSE +1,10%
BARRICK MINING
52,870 CAD TSX +1,34%
GOLD FIELDS
36,400 EUR Tradegate +3,70%
GOLD FIELDS SP ADR
42,090 USD NYSE +0,72%
HARMONY GOLD MIN
13,700 EUR Tradegate +2,62%
HARMONY GOLD SP ADR
15,660 USD NYSE +1,10%
KINROSS GOLD
39,800 CAD TSX +1,27%
NEWMONT
109,715 USD NYSE +1,29%
Or
4 564,94 USD Six - Forex 1 +0,91%
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