Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs sont très attractives, selon Oppenheimer

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20 octobre - ** La chute des actions des gestionnaires d'actifs alternatifs est exagérée et ces titres sont particulièrement attractifs, car le secteur continue d'afficher de bonnes performances sur le plan fondamental, estime Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer

** La société de courtage souligne que les discours macroéconomiques ont, à maintes reprises, semé le chaos parmi les titres des gestionnaires d’actifs alternatifs, alors même qu’ils n’ont jamais eu d’incidence significative sur leurs fondamentaux

** Il ajoute que les hausses de taux ne modifient en rien l’activité sous-jacente ni la volonté des investisseurs d’allouer des fonds aux futures levées de capitaux

** “Un bon exemple est la chute de 42 % de ces actions en 2015-2016, provoquée par l’effondrement des spreads des obligations à haut rendement suite à la baisse des cours du pétrole. Nous nous souvenons que certains nous disaient alors que cela avait anéanti le modèle économique des sociétés de capital-investissement, mais en réalité, cela n’a eu que des répercussions mineures et à court terme sur l’activité”, explique M. Kotowski

** Les capitaux privés séduisent tant les investisseurs que les émetteurs – société de courtage

** “Cela a été douloureux, mais nous sommes convaincus que nous avons déjà vécu cette situation et que cela représente une excellente opportunité d’achat au sein du groupe”, déclare Kotowski