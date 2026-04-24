Les actions des exploitants d'hôpitaux reculent après l'annonce par HCA d'une baisse de la fréquentation liée à la saison grippale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** Les actions des groupes hospitaliers reculent de 4 % à 6 % après que HCA Healthcare HCA.N a chuté de 6,4 %,

** HCA constate une baisse des admissions de patients pendant la saison grippale, bien qu'elle ait légèrement dépassé les estimations de résultats du premier trimestre

** Tenet Healthcare THC.N recule de 5,6 % à 177,74 $, Universal Health Services UHS.N perd 4,6 % à 172,92 $ et Ardent Health ARDT.N chute de 4,4 % à 9,26 $

** La société de courtage Oppenheimer déclare: “Le thème de ce trimestre pour les entreprises de services de santé a été la tendance modérée de l'utilisation, due en partie à la baisse du nombre de cas de maladies respiratoires et de grippe”

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action HCA recule de 6 %, celle d'UHS de 21,1 %, celle de THC de 11 % et celle d'ARDT progresse de 4,9 % depuis le début de l'année