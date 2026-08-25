Les actions des éditeurs de logiciels et des sociétés de données européens reculent après l'extension par Google de l'utilisation de Gemini à des fins légales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les valeurs des éditeurs de logiciels et des sociétés de données européens reculent après l'annonce par Google (Alphabet) GOOGL.O de l'extension de sa plateforme d'IA d'entreprise “Gemini” avec de nouveaux outils destinés aux avocats et aux cabinets d'avocats, ce qui pourrait avoir un impact sur le paysage concurrentiel

** Le prestataire français de services aux entreprises Capgemini CAPP.PA et l'éditeur de logiciels Wolters Kluwer

WLSNc.AS , coté à Amsterdam, enregistrent les plus fortes baisses, respectivement de 3,3% et 4,2%

** Un trader estime que cette annonce pourrait entraîner un certain chevauchement concurrentiel, mais souligne que Gemini ne dispose pas d’un accès exclusif à des bases de données jurisprudentielles approfondies et vérifiées, ni à des archives réglementaires

** “Les plug-ins juridiques de Google relient activement Gemini aux logiciels et bases de données existants du secteur juridique, plutôt que de les remplacer”, explique le trader, ajoutant que l’automatisation administrative et la saturation des flux de travail pourraient être les domaines les plus touchés ** D’autres acteurs du secteur, tels que Planisware PLNW.PA , TeamViewer TMV.DE , Dassault Systèmes DAST.PA , SAP SAPG.DE et Sopra Steria SOPR.PA , ont enregistré une légère baisse comprise entre 1% et 1,5%