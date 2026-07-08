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Les actions des compagnies pétrolières remontent après que Trump a mis en garde contre de nouvelles attaques contre l'Iran
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

8 juillet - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY progresse de 0,65%, dans le sillage de la hausse des cours du brut O/R

** Le Brent LCOc1 progresse de 5,1% à 77,97 $ le baril et le WTI américain de 4,7% à 73,80 $ le baril

**Les cours du pétrole sont en hausse après que le président américain Donald Trump a averti l’Iran que les États-Unis mèneraient probablement de nouvelles frappes mercredi soir à la suite des attaques de la veille, ajoutant qu’ils pourraient également prendre le contrôle de l’île de Kharg

** Les géants de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N progressent respectivement d'environ 3% et 2,6%

** Liberty Energy LBRT.N , SM Energy SM.N , Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O et Ovintiv OVV.N ont progressé de 1,8% à 4%, figurant parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice énergétique

** Prestataires de services pétroliers: Baker Hughes BKR.O en hausse de 3,2%, SLB SLB.N en hausse de 1,2% et Halliburton en hausse de 1,5%

** Les raffineurs: Phillips 66 PSX.N progresse de 2,5% et Marathon Petroleum de plus de 2,7% ** Par ailleurs, Exxon Mobil a indiqué mercredi que la hausse des cours du pétrole pourrait faire progresser ses bénéfices en amont d’environ 5 milliards de dollars au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent

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SM ENERGY
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