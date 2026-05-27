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Les actions des compagnies pétrolières chutent après que la télévision d'État iranienne a déclaré qu'un projet d'accord avec les États-Unis permettrait la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines chutent avant l'ouverture des marchés après que l'Iran a déclaré qu'un projet d'accord avec les États-Unis permettrait de rouvrir le trafic maritime du détroit d'Ormuz et de mettre fin au blocus naval

** La télévision d'État iranienne a déclaré que Téhéran avait obtenu un projet de cadre initial non officiel pour un protocole d'accord avec les États-Unis

** Selon ce cadre, l'Iran rétablirait le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz à son niveau d'avant-guerre dans un délai d'un mois, tandis que les États-Unis retireraient leurs forces militaires des environs de l'Iran et lèveraient le blocus naval

** Exxon Mobil XOM.N recule de 2,1 % tandis que Chevron

CVX.N perd 1,7 %

** Diamondback Energy FANG.O , ConocoPhillips COP.N , Devon Energy DVN.N et Occidental Petroleum OXY.N reculent de 1,8 % à 3 %

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 4,77 % à 94,83 $/baril, tandis que le West Texas Intermediate américain (WTI) CLc1 cède 5,78 % à 88,46 $/baril O/R

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