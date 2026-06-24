Les actions des compagnies de croisière bondissent alors que le prix du pétrole baisse, ce qui allège la pression sur les coûts de carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** Les actions des compagnies de croisière américaines progressent alors que les cours du pétrole brut retombent à des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis le début de la guerre contre l'Iran O/R

** Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N gagne 4,1%, Royal Caribbean RCL.N bondit de 5% et Carnival Corp CCL.N progresse de 2,6%

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 3,9% à 74,03 dollars le baril et ceux sur le WTI américain

CLc1 glissent de 3,7% à 70,41 dollars le baril, les craintes liées à l’approvisionnement s’étant apaisées, un plus grand nombre de pétroliers bloqués étant sortis du détroit d’Ormuz

** Les compagnies de croisière, fortement dépendantes du carburant et du gazole marin, ont dû faire face à des conditions plus difficiles dans un contexte de craintes d’approvisionnement liées au Moyen-Orient

** Mardi, CCL a annoncé des prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre inférieures aux estimations, invoquant l’impact persistant de la hausse des prix du carburant due à la guerre