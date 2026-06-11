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Les actions des compagnies de croisière américaines s'envolent après l'annulation par Trump des frappes prévues contre l'Iran
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 20:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Les actions des compagnies de croisière progressent après que le président Donald Trump a annoncé avoir annulé les frappes prévues contre l'Iran

** Les grandes banques américaines progressent après l'annulation par Trump des frappes prévues contre l'Iran plus tard dans la soirée

** Les actions cotées aux États-Unis de Carnival Corp

CCL.N progressent de 5%, celles de Norwegian Cruise Line

NCLH.N de 4,5% et celles de Royal Caribbean RCL.N de 4,3%

** Viking Holdings VIK.N progresse de 4% à 91,66%

** Trump avait précédemment déclaré que les États-Unis frapperaient l'Iran « très fort ce soir » et souhaitait à un moment donné s'emparer de l'île de Kharg, plaque tournante des infrastructures pétrolières iraniennes, après une deuxième journée de frappes de part et d'autre dans le Golfe qui menaçait de replonger la région dans une guerre totale

** À la clôture d'hier, NCLH perdait 15%, VIK gagnait xx%, RCL progressait de 1,4% et CCL reculait d'environ 10%

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