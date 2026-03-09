Les actions des compagnies aériennes sont malmenées, les tarifs aériens s'envolent alors que la guerre contre l'Iran s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent bondit jusqu'à 29 % lundi pour atteindre des niveaux inégalés depuis 2022

* Les actions des compagnies aériennes chutent en Asie et en Europe

* Certains billets d'avion coûtent sept fois plus cher qu'il y a une semaine

* Les analystes mettent en garde contre le ralentissement des voyages et l'immobilisation potentielle d'avions au sol

(Les commentaires des analystes, les mises à jour et les réactions boursières ont été pris en compte dans la refonte et la rédaction du rapport) par Julie Zhu et Christoph Steitz

Les actions des compagnies aériennes ont été martelées lundi, tandis que les tarifs aériens ont grimpé en flèche alors que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran a fait grimper les prix du pétrole, suscitant des craintes d'un effondrement des voyages et d'un risque d'immobilisation généralisée des avions.

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 15 %, atteignant des niveaux inégalés depuis 2022, alors que certains grands producteurs ont réduit leurs approvisionnements et que les craintes d'une perturbation prolongée du transport maritime se sont emparées du marché. À un moment donné, les prix à terme du pétrole brut Brent ont grimpé jusqu'à 29 %.

Cela promet d'accentuer la pression sur les transporteurs qui naviguent déjà dans un espace aérien restreint, les voyageurs s'efforçant d'éviter le conflit au Moyen-Orient.

En Asie, les compagnies aériennes les plus touchées par les craintes des investisseurs sont Korean Air Lines 003490.KS , qui a chuté de 8,6 %, Air New Zealand AIR.NZ , qui a perdu 7,8 %, et Cathay Pacific 0293.HK , de Hong Kong, qui a perdu 5 %.

MOINS DE VOYAGEURS D'AGRÉMENT EN PERSPECTIVE?

La hausse des prix des billets d'avion a accentué la douleur du côté des consommateurs. Les vols directs de Séoul à Londres le 11 mars avec Korean Air Lines, par exemple, ont grimpé à 4 359 dollars, contre 564 dollars sept jours plus tôt, selon les données de Google Flights.

"Le problème pour les compagnies aériennes est que la demande de voyages pourrait être réduite car les coûts deviennent prohibitifs pour les voyageurs d'agrément et que certaines entreprises commencent à limiter les voyages d'affaires en raison des perspectives incertaines", a déclaré Lorraine Tan, directrice de la recherche sur les actions pour l'Asie chez Morningstar.

L'impact des tarifs aériens élevés pourrait limiter la demande de voyages pendant une grande partie de l'année 2026, a ajouté Mme Tan.

En Europe, Air France KLM AIRF.PA , IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, et Lufthansa LHAG.DE ont chuté de 4 à 6 % dans les premiers échanges, tandis que les principales compagnies aériennes américaines ont baissé d'environ 4 % dans les échanges avant le marché.

Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main-d'œuvre, représentant généralement un cinquième à un quart des dépenses d'exploitation. Certaines grandes compagnies aériennes asiatiques et européennes ont mis en place des couvertures pétrolières, mais les compagnies américaines ont largement abandonné cette pratique au cours des deux dernières décennies.

"Si le brut augmente de 20 %, le kérosène augmente plusieurs fois plus, car il est encore plus rare, ce qui augmente considérablement les coûts d'exploitation ainsi que les ressources des équipages qui sont sollicitées en raison de l'allongement des temps de vol lorsque l'espace aérien est fermé", a déclaré Subhas Menon, directeur de l'Association des compagnies aériennes de l'Asie-Pacifique.

Cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'industrie.

LES AVIONS POURRAIENT ÊTRE CLOUÉS AU SOL

"En l'absence d'une solution à court terme, les compagnies aériennes du monde entier pourraient être contraintes de clouer au sol des milliers d'appareils, tandis que certains des transporteurs les plus fragiles financièrement pourraient cesser leurs activités", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank dans une note adressée à leurs clients.

Ils ont également noté qu'une forte hausse des coûts du kérosène en 2005, à la suite des ouragans Katrina et Rita, avait entraîné des dommages importants et généralisés dans le secteur, y compris pour les grandes compagnies aériennes Delta et Northwest, qui avaient déposé le bilan en vertu du chapitre 11 cette année-là.

Depuis le 28 février, date du début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, jusqu'au 8 mars, plus de 37 000 vols à destination et en provenance du Moyen-Orient ont été annulés, selon les données de Cirium.

L'espace aérien étant fortement réduit, les compagnies aériennes ont été contraintes de réacheminer leurs vols, d'emporter du carburant supplémentaire ou de faire des escales de ravitaillement supplémentaires afin de se prémunir contre les déroutements soudains ou les trajectoires de vol plus longues à travers des couloirs plus sûrs.

Selon Cirium, Emirates, Qatar Airways et Etihad transportent ensemble environ un tiers des passagers de l'Europe vers l'Asie et plus de la moitié des passagers de l'Europe vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles voisines du Pacifique.

À Oman, l'aéroport international de Mascate a demandé aux opérateurs de jets privés d'éviter d'utiliser le site pour des "vols supplémentaires", donnant la priorité aux vols gouvernementaux et commerciaux alors que de nouvelles fermetures de l'espace aérien mettent à mal les tentatives de la région d'augmenter le nombre de voyages, selon un courriel vu par Reuters.

Les vols vers l'Irak, la Syrie, le Liban et la Jordanie de Turkish Airlines THYAO.IS , AJet, Pegasus PGSUS.IS et SunExpress ont été annulés jusqu'au 13 mars, a déclaré dimanche le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu.