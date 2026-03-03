Les actions des compagnies aériennes chutent alors que les passagers se précipitent pour quitter le Moyen-Orient

* Les actions des compagnies aériennes chutent pour la deuxième journée en raison de l'escalade du conflit iranien

* La couverture du carburant pourrait compenser une partie de l'impact de la hausse du prix du pétrole

* Les plates-formes aériennes du Moyen-Orient fermées pour la quatrième journée

* Les analystes affirment que les réservations augmentent via des itinéraires alternatifs

(Ajout de citations de passagers et d'un dirigeant de TUI, mise à jour des mouvements d'actions en Europe, ajout des mouvements de pré-marché aux Etats-Unis) par Byron Kaye, Julie Zhu et Joanna Plucinska

Les actions des compagnies aériennes en Asie et en Europe ont prolongé leurs pertes mardi, alors que la guerre aérienne entre les États-Unis et Israël contre l'Iran s'est intensifiée , les transporteurs surveillant les hausses de prix du carburant et les passagers se précipitant pour trouver des vols ou des itinéraires alternatifs au départ du Moyen-Orient.

Les principales plates-formes du Golfe, dont Dubaï, l'aéroport international le plus fréquenté au monde, qui accueille normalement plus de 1 000 vols par jour, sont restées fermées pour la quatrième journée, laissant des dizaines de milliers de passagers bloqués .

"Il s'agit de la fermeture la plus importante que nous ayons connue certainement depuis la pandémie de COVID", a déclaré Paul Charles, directeur général de la société de conseil en voyages de luxe PC Agency, ajoutant qu'au-delà de la perturbation des passagers, l'impact sur le fret se chiffrerait en "milliards de dollars".

Dans toute la région, les voyageurs bloqués se sont précipités pour obtenir des places sur les quelques vols de rapatriement qui ont commencé à fonctionner.

Ambra Chessa, une passagère italienne qui se trouvait à Dubaï, a déclaré qu'elle avait fini par embarquer sur un vol charter imprévu pour rentrer chez elle. "Dès que je suis arrivée à l'aéroport, on m'a dit: 'Embarquez immédiatement, vous partez dans une heure'", a-t-elle raconté.

Carolina Raggi, une autre passagère italienne, a déclaré avoir reçu une alerte de dernière minute via le portail de voyage du ministère italien des affaires étrangères, ce qui lui a laissé peu de temps pour faire ses valises. Chaque siège coûte 1 500 euros (1 739 $) et "l'avion n'était pas plein", a-t-elle déclaré.

Kirill Lechleide, une touriste allemande à Dubaï, a choisi de rester. Elle a déclaré que les bruits de missiles et de drones interceptés au-dessus de sa tête étaient effrayants, mais qu'elle n'avait pas l'intention d'essayer de partir par voie terrestre via le pays voisin, Oman, pour des raisons de sécurité.

"L'hôtel est l'endroit le plus sûr."

LES COMPAGNIES AÉRIENNES SE PROTÈGENT CONTRE LA HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE

Les prix du pétrole se sont envolés dans un contexte d'aggravation du conflit, augmentant d'environ 30 % depuis le début de l'année et menaçant de faire grimper les coûts du kérosène et de réduire les bénéfices des compagnies aériennes.

Vanessa Hudson, directrice générale de Qantas Airways

QAN.AX , a déclaré que la compagnie aérienne disposait d'une "très bonne" couverture du carburant, mais que la flambée des prix du pétrole était significative pour l'industrie. Les actions de la compagnie aérienne australienne ont chuté pour la deuxième journée, clôturant en baisse de 1,8 %.

Qantas a déclaré la semaine dernière que 81% de son carburant était couvert pour la seconde moitié de son exercice financier se terminant le 30 juin, tandis que Singapore Airlines

SIAL.SI et Cathay Pacific Airways 0293.HK de Hong Kong ont des programmes de couverture de carburant.

Le directeur financier de Japan Airlines 9201.T , Yuji Saito, a déclaré lundi que le transporteur prévoyait d'ajuster son supplément carburant pour les vols internationaux, mais n'a pas donné de calendrier. Il a compensé une partie de la hausse des prix par des opérations de couverture.

Les actions de Japan Airlines ont clôturé en baisse de 6,4 %, tandis que Korean Air Lines 003490.KS a chuté de 10,3 %, sa plus forte baisse depuis mars 2020. Les actions de Cathay Pacific ont clôturé en baisse d'environ 3 %.

Les actions des principaux transporteurs chinois Air China

0753.HK , 601111.SS , China Eastern Airlines 600115.SS ,

0670.HK et China Southern Airlines 600029.SS , 1055.HK ont toutes clôturé en baisse de 2% à 4% à Hong Kong et à Shanghai.

En Europe, les actions de Wizz Air WIZZ.L , du propriétaire de British Airways IAG ICAG.L , de Lufthansa LHAG.DE et d'Air France KLM AIRF.PA étaient en baisse d'environ 5 à 7 %. Les actions des transporteurs américains United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O et Southwest Airlines LUV.N étaient en baisse de 3 % à 4 % dans les échanges avant bourse.

L'IMPACT FINANCIER VARIE SELON LES COMPAGNIES AÉRIENNES

L'incertitude quant à la durée du conflit risque de contraindre les voyageurs à annuler ou à reporter leurs projets de voyage.

Le ciel russe étant largement fermé aux compagnies aériennes occidentales depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, les transporteurs sont désormais coincés dans des couloirs de vol de plus en plus étroits au-dessus du Moyen-Orient, ce qui oblige nombre d'entre eux à augmenter le temps de vol et le carburant pour contourner les zones de guerre.

La demande d'alternatives aux compagnies aériennes du Golfe a augmenté , avec des réservations et des prix de billets en hausse sur des itinéraires tels que Hong Kong-Londres, selon des vérifications effectuées par Reuters mardi.

"Les plans de vol doivent se normaliser pour désengorger les clients bloqués", a déclaré Benjamin Jacobi, responsable pour l'Allemagne du géant du voyage TUI TUI1n.DE , à l'occasion d'un salon du voyage à Berlin.

L'impact opérationnel et financier varie considérablement d'une compagnie aérienne à l'autre, a déclaré Karen Li, responsable de la recherche sur les infrastructures, l'industrie et les transports en Asie chez J.P. Morgan.

"Il existe d'importantes différences entre les transporteurs en termes de stratégie de couverture, d'exposition au fret aérien et de capacités de réacheminement du réseau, qui détermineront l'impact réel de la situation au Moyen-Orient", a déclaré Mme Li.

Elle s'attend à ce que "les investisseurs fassent de plus en plus la différence entre les compagnies aériennes sur la base de ces facteurs au fur et à mesure que la situation évolue, plutôt que de traiter le secteur comme un monolithe."

