Les actions des compagnies aériennes baissent alors que les prix du pétrole augmentent en raison des craintes liées à l'Iran et aux États-Unis
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 18:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions des compagnies aériennes étaient en baisse jeudi alors que la hausse des contrats à terme sur le pétrole laissait présager des prix du carburant plus élevés, et l'indice S&P 1500 des compagnies aériennes .SPCOMALI a baissé de 4,8%, ce qui le mettrait sur la voie de sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis avril de l'année dernière ** Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont augmenté de 2,3 % en raison des inquiétudes concernant un conflit potentiel entre les États-Unis et l'Iran. Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis devaient conclure un accord significatif avec l'Iran, citant de bonnes discussions avec le pays du Moyen-Orient ou "sinon de mauvaises choses se produisent", lors de sa première réunion du Conseil de la Paix. Pendant ce temps, l'Iran a mené des exercices navals cette semaine dans le détroit d'Hormuz et prévoyait un exercice naval conjoint avec la Russie .

** L'indice Dow Jones Transportation Average .DJT a baissé de 1,6% et la plupart de ses principaux perdants ont été des compagnies aériennes

** Alaska Air ALK.N a baissé de 6%, suivi par des pertes de 5% ou plus dans les actions de United Airlines UAL.O Delta Air DAL.N et American Airlines AAL.O tandis que Southwest Airlines LUV.N a baissé de 4,6% ** L'impact potentiel d'une fermeture partielle du gouvernement et la prudence des consommateurs en matière de dépenses de loisirs ont également pesé sur les actions des compagnies aériennes ces derniers temps

** L'indice NYSE Arca Airline Index .XAL a baissé de 4 % jeudi après avoir chuté de 0,3 % mercredi

