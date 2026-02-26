Prysmian: bénéfice record en 2025, à 1,27 milliard d'euros (+74,2%)

information fournie par Boursorama avec AFP • 26/02/2026 à 08:10

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le numéro un mondial des câbles industriels Prysmian a publié jeudi un bénéfice net record pour l'année 2025, de 1,27 milliard d'euros (+74,2%), profitant de l'électrification du marché et du résultat de cessions.

Le chiffre d'affaires a atteint l'an dernier 19,6 milliards d'euros (+5,4%), poussé aussi par deux intégrations: celle du fabricant de câbles électriques en cuivre et aluminium Encore Wire et celle du groupe américain spécialisé dans les centres de données Channell.

Ces résultats sont légèrement inférieurs aux prévisions réunies par FactSet.

Le marché principal de Prysmian, les câbles pour le BTP, est resté stable, mais l'ex-filiale de Pirelli a progressé sur les câbles à haute tension, où le carnet de commandes atteint environ 17 milliards d'euros.

Le groupe a aussi engrangé 346 millions d'euros en 2025 en vendant ses participations dans la société chinoise YOFC.

"Cette année exceptionnelle représente une nouvelle étape importante et n’est que le début d’un nouveau chapitre de croissance et de rentabilité", a salué dans un communiqué le directeur général de Prysmian, Massimo Battaini.

Le groupe italien compte poursuivre sur cette lancée en 2026 avec un excédent brut d'exploitation estimé entre 2,625 et 2,775 milliards d'euros, contre 2,4 milliards en 2025.

Début février, il avait annoncé qu'il avait remporté un appel d'offres à 2,3 milliards d'euros pour un câble d'électricité sous-marin entre l'Ecosse et l'Angleterre.

La direction de Prysmian a proposé une légère augmentation du dividende pour 2025 (+13%), à 0,9 euro par action.

Son concurrent français Nexans avait annoncé mi-février une nette hausse de son bénéfice net (+26% à 532 millions d'euros) et de ses ventes en 2025, portés par la forte demande d'électrification.