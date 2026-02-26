Un sculpteur pakistanais transforme la ferraille en œuvres monumentales

Le sculpteur Ehtisham Jadoon à côté de son Optimus Prime, personnage du film Transformers, fabriqué à partir de ferraille devant son atelier situé à la périphérie d'Islamabad, le 12 février 2026 au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )

Des gerbes d'étincelles jaillissent et le métal gronde dans un atelier aux abords d'Islamabad, où l'artiste pakistanais Ehtisham Jadoon assemble des pièces automobiles mises au rebut pour créer des œuvres colossales inspirées des dinosaures et des films et séries Transformers.

Dans l'atelier du sculpteur de 35 ans s'entassent rouages, chaînes, enjoliveurs et pièces de moteur, tandis que prennent forme ses imposantes créations: un lion à la crinière d'acier torsadé, un gigantesque Tyrannosaure et un monumental Optimus Prime tiré de l'univers de fiction Transformers.

"J'ai toujours été fasciné par les objets en métal", confie M. Jadoon à l'AFP après avoir achevé le personnage haut de plus de 4 mètres, sa plus grande réalisation à ce jour.

"Quand je vois du métal dans une casse, j'imagine les formes qu'il pourrait prendre."

Le sculpteur Ehtisham Jadoon (en haut) peint à la bombe un Optimus Prime, personnage du film Transformers, fabriqué à partir de ferraille dans son atelier situé à la périphérie d'Islamabad, le 30 janvier 2026 au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )

Il a fallu des mois de soudure et de façonnage à M. Jadoon et son équipe pour donner naissance à cet Optimus Prime, dont plus de 90% des éléments proviennent de pièces de véhicules abandonnées.

Les bras sont forgés à partir de ressorts et d'engrenages de motos, les épaules épousent la courbe de jantes automobiles, la colonne vertébrale est moulée à partir d'un réservoir de carburant et les genoux sont assemblés avec des chaînes et des éléments de suspension.

Même ses yeux perçants sont réalisés à partir de roulements automobiles, parachevant une sculpture à la fois complexe et impressionnante.

- Puzzle -

Le sculpteur Ehtisham Jadoon à côté de sa création, un lion à la crinière d'acier torsadé réalisé à partir de ferraille, dans son atelier situé à la périphérie d'Islamabad, le 29 décembre 2025 au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )

"Chaque fois que je vois un objet, j'en visualise une forme", explique-t-il. "J'imagine un bloc prendre forme: il me suffit alors de compléter le puzzle et de lui donner vie."

Ancien pratiquant d'arts martiaux ayant travaillé dans la fabrication d'acier, M. Jadoon n'a jamais suivi de formation artistique et conçoit ses modèles de manière spontanée en travaillant.

Il confie à l'AFP devoir consulter un médecin presque chaque semaine en raison des étincelles touchant ses yeux et des brûlures marquant ses mains et ses bras.

Le sculpteur Ehtisham Jadoon à côté de sculptures de coqs fabriquées à partir de ferraille, dans son atelier situé à la périphérie d'Islamabad, le 29 décembre 2025 au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )

Il assure toutefois que ce travail est le seul capable de canaliser l'énergie héritée de son entraînement de combattant.

Le travail de M. Jadoon met principalement en scène des géants, des bêtes et des formes puissantes, qu'il décrit comme le reflet d'une certaine agressivité.

"Définir l'anatomie et les proportions exige une visualisation sous plusieurs angles et des ajustements répétés", explique-t-il.

Le sculpteur Ehtisham Jadoon récupère de la ferraille dans une casse à la périphérie d'Islamabad, le 12 février 2026 au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )

Chaque semaine, il parcourt les casses d'Islamabad, fouillant des tonnes de ferraille à la recherche de pièces correspondant à son imagination et destinées à devenir sculptures.

"Ce qui était un déchet pour nous devient quelque chose de précieux entre ses mains", souligne Bostan Khan, propriétaire d'une casse. "C'est incroyable à voir."