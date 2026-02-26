Arkema (chimie): chute du bénéfice net 2025 de 82,2%

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le numéro un de la chimie française, Arkema , a vu son bénéfice net plonger de 82,2% et son chiffre d'affaires reculer de 5% en 2025, dans "un environnement macroéconomique particulièrement exigeant", après avoir par trois fois au cours de ces derniers mois revu à la baisse ses objectifs de résultats.

Le bénéfice net s'est élevé à 63 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 9,07 milliards d'euros. A taux de changes constants, la baisse du chiffre d'affaires est ramenée à 2,1%, précise Arkema dans un communiqué.

Touché par une crise qui affecte toute la chimie européenne, le groupe avait abaissé par trois fois son objectif de rentabilité (Ebitda) pour 2025 au cours de ces derniers mois, en raison notamment d'une demande plus faible que prévu aux Etats-Unis.

Les volumes de vente sont en recul de 1,6% en 2025, en raison de la demande "globalement faible en Europe et en Amérique du Nord" et d'"une gestion rigoureuse des stocks par les clients au 4e trimestre". Mais l'Asie, et notamment la Chine, "est restée plus dynamique sur l'ensemble de l'année".

Arkema, qui visait en début d'année 2025 entre 1,53 et 1,67 milliard d'euros d'Ebitda, avait ainsi abaissé cette ambition jusqu'à une fourchette comprise entre 1,25 et 1,3 milliard d'euros.

Au final, son excédent brut d'exploitation s'élève à 1,25 milliard d'euros, en recul de 18,3% par rapport à 2024.

Pour 2026, le groupe vise "une légère croissance de l'Ebitda à taux de change constants et continuera de contrôler strictement ses opérations, avec pour objectif de compenser l'inflation des frais fixes, tout en gérant les investissements à environ 600 millions d'euros", indique le groupe.

L'environnement macroéconomique est "marqué jusqu'à présent par une demande globalement faible, un effet de changes défavorable et une visibilité limitée".

Il a été en 2025 "plus difficile qu'initialement prévu en début d'année", a rappelé Thierry Le Hénaff, le PDG du groupe, cité dans le communiqué. "Nous continuerons à nous concentrer sur nos atouts et les éléments qui sont sous notre contrôle à savoir notre discipline sur les coûts et notre proximité avec les clients, tout en capitalisant sur nos projets majeurs", a-t-il ajouté.

Arkema cite quelques marchés "attractifs": le sport, l'impression 3D, la santé et les spécialités fluorées de nouvelle génération

"Le groupe a généré un flux de trésorerie courant solide", ce qui "sera un atout clé lorsque le marché rebondira", précise Thierry Le Hénaff.

En novembre dernier, Arkema avait appelé la Commission européenne à accélérer la mise en place de mesures de soutien à un secteur aux prises avec "un environnement particulièrement difficile".

"La Commission a classé la chimie comme industrie stratégique", une bonne nouvelle pour un secteur qui fait face notamment à des coûts de l'énergie plus élevés qu'ailleurs, avait alors déclaré le PDG, qui jugeait cependant "trop lent" le rythme pour la mise en place de mesures d'aides.

Bruxelles a présenté début juillet un plan d'action en quatre volets. La Commission veut soutenir la production, baisser le prix de l'énergie en ouvrant la voie à une extension des aides d'État, développer une préférence européenne dans le domaine de la chimie et simplifier les règles pour les entreprises.