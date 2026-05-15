 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des compagnies aériennes américaines reculent, le secteur étant pénalisé par la flambée des prix du pétrole et les tensions géopolitiques
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 10:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** Les actions des compagnies aériennes américaines étaient en baisse vendredi avant l'ouverture des marchés

** Les actions des compagnies aériennes ont chuté alors que les prix du pétrole ont augmenté d'environ 2 % après que le président américain Donald Trump a déclaré que lui-même et le président chinois Xi Jinping s'accordaient sur le fait que l'Iran ne devait pas développer d'armes nucléaires, dans un contexte d'inquiétudes concernant les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz O/R

** Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et Southwest Airlines LUV.N reculent de 1 % à 1,5 %

** Les actions d'Alaska Air ALK.N reculent de 1,6 %

** Le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR recule d'environ 7,7 % depuis le début de l'année

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
38,155 USD NYSE -1,02%
AMERICAN AIRLINE
12,7000 USD NASDAQ -0,08%
DELTA AIR LINES
71,550 USD NYSE +0,66%
SOUTHWEST AIRLIN
39,320 USD NYSE -0,23%
UNITED AIRLINES
96,0200 USD NASDAQ +0,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank