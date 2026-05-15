Les actions des compagnies aériennes américaines reculent, le secteur étant pénalisé par la flambée des prix du pétrole et les tensions géopolitiques

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15 mai - ** Les actions des compagnies aériennes américaines étaient en baisse vendredi avant l'ouverture des marchés

** Les actions des compagnies aériennes ont chuté alors que les prix du pétrole ont augmenté d'environ 2 % après que le président américain Donald Trump a déclaré que lui-même et le président chinois Xi Jinping s'accordaient sur le fait que l'Iran ne devait pas développer d'armes nucléaires, dans un contexte d'inquiétudes concernant les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz O/R

** Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et Southwest Airlines LUV.N reculent de 1 % à 1,5 %

** Les actions d'Alaska Air ALK.N reculent de 1,6 %

** Le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR recule d'environ 7,7 % depuis le début de l'année