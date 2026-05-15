Le magnat indien Adani, soupçonné de corruption aux Etats-Unis, accepte de payer plusieurs millions de dollars

Gautam Adani à Mumbai le 8 octobre 2025. ( AFP / PUNIT PARANJPE )

Le milliardaire indien Gautam Adani, inculpé aux Etats-Unis dans une vaste affaire de corruption, a accepté de payer une amende de plusieurs millions de dollars, sans reconnaître sa culpabilité, a annoncé vendredi son groupe.

L'acte d'accusation du 20 novembre 2024 à New York reprochait au magnat indien et à plusieurs de ses subordonnés d'avoir délibérément induit en erreur des investisseurs internationaux dans le cadre d'un système de corruption de plusieurs millions de dollars.

Cet industriel de 63 ans était soupçonné d'avoir participé au versement de 250 millions de dollars (215 millions d'euros) de pots-de-vin à des fonctionnaires indiens pour obtenir des marchés dans l'énergie solaire en Inde, au détriment d'investisseurs aux Etats-Unis.

M. Adani et son neveu Sagar Adani ont accepté de payer une amende d'un montant total de 18 millions de dollars, tout en précisant le faire "sans reconnaître ni nier les accusations formulées dans la plainte civile", indique une lettre d’Adani Green Energy adressée à la Bourse de Bombay.

Le versement de cette pénalité intervient alors que le parquet fédéral américain s'apprêterait à abandonner les poursuites contre M. Adani, avait révélé jeudi le New York Times.

Dans sa lettre, qui précise que le jugement final du tribunal américain est toujours attendu, M. Adani souligne qu'"aucune accusation n’a été portée contre sa société qui n'est pas partie prenante à cette procédure".

Le New York Times précise que la décision d'abandonner les poursuites, lancées en novembre 2024, est intervenue après le recrutement par Gautam Adani d'une nouvelle équipe de défenseurs dirigée par Robert Giuffra, l'un des avocats du président Donald Trump.

Le Times rapporte que lors d'une réunion entre la défense et le parquet au ministère de la Justice en avril, l'avocat a argué notamment qu'en cas d'abandon des poursuites contre lui, M. Adani serait prêt à investir 10 milliards de dollars dans l'économie américaine et créer 15.000 emplois.

A la tête d'un empire commercial s'étendant du charbon aux aéroports, en passant par le ciment et les médias, le président du groupe Adani est considéré comme un proche du Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi.

Selon l'indice Forbes, il est aujourd'hui le 24e homme le plus riche du monde, à la tête d'une fortune estimée à 82 milliards de dollars.

Il a toujours rejeté les accusations de la justice américaine, les qualifiant de "sans fondement".