Les actions des compagnies aériennes américaines chutent en raison de la hausse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions des compagnies aériennes américaines chutent dans la matinée en raison de la hausse des prix du pétrole ** Les prix du pétrole augmentent d'environ 3 %, les traders restant en alerte face à de potentielles perturbations de l'offre après que les États-Unis et l'Iran ont prolongé les négociations nucléaires jusqu'à la semaine prochaine.

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent .LCOc1 ont augmenté de 2,09 dollars, soit environ 3%, à 72,84 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate .CLc1 était en hausse de 2,33 dollars, soit environ 3,6%, à 67,54 dollars

** Le kérosène, un produit pétrolier raffiné, représente une part importante des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, et même des variations de prix modestes peuvent affecter leur rentabilité

** United Airlines UAL.O en baisse de 6,7 %, Delta Air Lines DAL.N en baisse de 5,8 % et American Airlines AAL.O en baisse de 6,3 %

** L'indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines

.DJUSAR a baissé de 5,13% sur la journée