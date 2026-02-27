 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des compagnies aériennes américaines chutent en raison de la hausse des prix du pétrole
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions des compagnies aériennes américaines chutent dans la matinée en raison de la hausse des prix du pétrole ** Les prix du pétrole augmentent d'environ 3 %, les traders restant en alerte face à de potentielles perturbations de l'offre après que les États-Unis et l'Iran ont prolongé les négociations nucléaires jusqu'à la semaine prochaine.

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent .LCOc1 ont augmenté de 2,09 dollars, soit environ 3%, à 72,84 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate .CLc1 était en hausse de 2,33 dollars, soit environ 3,6%, à 67,54 dollars

** Le kérosène, un produit pétrolier raffiné, représente une part importante des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, et même des variations de prix modestes peuvent affecter leur rentabilité

** United Airlines UAL.O en baisse de 6,7 %, Delta Air Lines DAL.N en baisse de 5,8 % et American Airlines AAL.O en baisse de 6,3 %

** L'indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines

.DJUSAR a baissé de 5,13% sur la journée

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,1933 USD NASDAQ -5,36%
DELTA AIR LINES
66,210 USD NYSE -6,10%
UNITED AIRLINES
107,3100 USD NASDAQ -7,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank