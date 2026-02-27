L'Europe finit sans direction, meilleur mois pour le CAC depuis plus d'un an

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, les craintes sur l'IA et la géopolitique incitant les investisseurs ‌à se détourner du risque et à se réfugier sur l'obligataire.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,47% à 8.580,75 points. À Francfort, le Dax a grappillé 0,09% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,59%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini ​sur une baisse de 0,30%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,09% et le Stoxx 600 a progressé de 0,19%.

Sur la semaine, le CAC 40 gagne 0,77%, pour une gain de 5,58% sur le mois, le plus important depuis janvier 2025.

Le Stoxx 600, qui a touché trois nouveaux sommets ces derniers jours seulement, gagne 0,60% sur la semaine.

Les marchés d'actions européens ont peiné à maintenir leur élan ce dernier vendredi d'un mois volatil, marqué par des tensions géopolitiques, les doutes persistants sur le secteur ​de la technologie et les résultats d'entreprise.

Le renforcement de la présence militaire américaine au Proche-Orient suscite de vives craintes, malgré les négociations qui se sont tenues ces derniers jours à Genève, et laisse penser à la communauté internationale et aux investisseurs qu'une attaque de Washington contre la République islamique reste une option.

La possibilité d'un conflit ​dans le pays producteur de pétrole fait encore grimper les prix du brut, qui atteignent leur plus haut niveau depuis ⁠l'été.

Le moral des investisseurs reste en outre globalement affecté par la "tech", qui tire une nouvelle fois les indices américains vers le bas, dans un contexte de doutes quant aux investissements massifs destinés à développer l'IA et ‌à l'impact que celle-ci pourrait avoir sur d'autres secteurs de l'économie.

Les résultats de la coqueluche du secteur, Nvidia, bien que solides, n'ont pas réussi à sortir les opérateurs de leur déprime. Le Nasdaq et le S&P 500 sont ainsi en passe d'enregistrer leur plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, en pleine tempête commerciale.

Les marchés regardent également avec méfiance tout chiffre d'inflation qui pourrait présager ​une politique monétaire américaine plus restrictive que souhaité, à l'image des prix à la production, qui ‌ont augmenté plus que prévu en janvier, le coût des biens hors alimentation et énergie ayant connu sa plus forte hausse en plus de trois ans et ⁠demi. Ce rapport fait suite à un rapport sur l'inflation PCE qui était également supérieur aux prévisions.

"Les acteurs du marché qui n'ont pas encore revu à la baisse leurs prévisions concernant les baisses de taux de la Fed cette année vont devoir s'empresser d'ajuster leurs comptes aujourd'hui", déclare Carl Weinberg, chef économiste chez High Frequency Economics.

VALEURS

L'équipementier automobile Valeo a perdu 3,27% après la publication de ses résultats annuels.

TP a reculé de 3,5% les changements à sa direction annoncés la veille lors de la ⁠publication des résultats financiers du groupe n'ayant pas convaincu ‌les investisseurs, tandis que les analystes sont restés prudents quant aux perspectives pour 2026.

BioMérieux, qui a dit anticiper une croissance de son chiffre d'affaires entre 5% et 7% en 2026, a gagné ⁠3,73%.

Ailleurs en Europe, Swiss Re a pris 3,74%, le réassureur ayant annoncé une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice net et un rachat supplémentaire d'actions.

Le propriétaire de British Airways, IAG, a perdu plus de 7% malgré ses résultats, pénalisé par la ‌hausse des prix du pétrole et faisant baisser dans son sillage l'ensemble du secteur des voyages et des loisirs (-2,5%).

À Londres également, l'action Barclays a perdu 4,19% après des informations de presse selon lesquelles plusieurs banques, ⁠dont la banque britannique, pourraient subir des pertes liées à la faillite du fournisseur de prêts hypothécaires Market Financial Solutions Ltd.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture ⁠en Europe, le Dow Jones recule de 1,19%, le Standard & ‌Poor's 500 de 0,64% et le Nasdaq Composite de 0,98%.

Nvidia cède encore 2,53% après avoir perdu plus de 5% la veille.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a ralenti à 2,0% sur un an en février, selon les ​données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique, tandis qu'en France, l'inflation IPCH a accéléré à 1,1% sur un an ‌en février. Les investisseurs ne prennent connaissance des chiffres pour l'ensemble du bloc la semaine prochaine.

La croissance de l'économie française a quant à elle accéléré au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation détaillée publiée par l'Insee.

CHANGES

Le dollar recule de 0,17% face à un panier ​de devises de référence mais se dirige vers son premier gain mensuel depuis octobre, soutenu par des tensions géopolitiques latentes.

L'euro gagne 0,18% à 1,1818 dollar.

Les craintes géopolitiques soutiennent également le franc suisse, tandis que le bitcoin est pénalisé.

TAUX

La géopolitique décourage la prise de risques et pousse les investisseurs vers les obligations d'État, un actif refuge, ce qui entraîne une baisse des rendements des deux bords de l'Atlantique.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a reculé de 4,4 points de base à ⁠2,6541%. Le deux ans a perdu 4 points de base à 2,0110%.

"Les flux de capitaux se déplacent vers l'Europe et la dette européenne apparaît comme un actif refuge temporaire", souligne Ludovic Subran, chef économiste chez Allianz Investment Management.

"Les investisseurs internationaux se tournent de plus en plus vers l'Europe, et en particulier vers les marchés centraux comme le Bund allemand, comme substitut aux actifs refuges mondiaux".

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans perd 4 points de base à 3,9773%, tout comme celui de l'obligation à deux ans, qui s'établit à 3,4076%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent vendredi sur fond de tensions au Proche-Orient.

Le Brent avance de 2,35% à 72,41 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,02% à 66,53 dollars.

MÉTAUX

Les prix de l'or progressent vendredi de pres de 1% à 5.233 dollars l'once avec les tensions géopolitiques et alors que la baisse des rendements des bons du Trésor américain stimule encore le cours du métal précieux.

A SUIVRE LE 2 MARS :

(Certaines ​données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)