Canada: le PIB recule de 0,6 au dernier trimestre 2025

Le produit intérieur brut (PIB) du Canada s’est contracté de 0,6% au quatrième trimestre 2025, tandis que sa croissance sur l'ensemble de l'année est restée dans le vert, à +1,7%, selon les données de Statistique Canada publiées vendredi.

Enregistrée sur fond de recul des exportations lié aux droits de douane imposés par les Etats-Unis, c'est la croissance annuelle la plus faible au Canada depuis 2020, a relevé l'organisme des statistiques.

Le repli du PIB au quatrième trimestre de l'an passé, par rapport au dernier trimestre de 2024, est nettement plus marqué que les prévisions des analystes, qui tablaient sur un recul de 0,2%.

Sur l'ensemble de l'année 2025, la progression de 1,7% du PIB est le "plus faible rythme de croissance annuelle depuis la diminution enregistrée en 2020", a relevé Statistique Canada.

"La baisse des exportations, notamment celles vers les Etats-Unis, a été le principal facteur à l'origine du ralentissement de la croissance du PIB en 2025", a expliqué l'organisme.

Les droits de douane sectoriels imposés par Donald Trump ont causé de sérieux dégâts aux secteurs canadiens de l’automobile, de l’acier, de l’aluminium et du bois d’œuvre, entraînant des pertes d’emplois.

Mais le président américain a jusqu’ici respecté l’essentiel de l’accord de libre-échange nord-américain, signé lors de son premier mandat. Ainsi environ 85% des échanges entre les Etats-Unis et le Canada restent exempts de droits de douane.

En 2025, "l’économie semble avoir assez bien traversé le chaos mondial et les vents contraires sur le plan intérieur", a commenté dans une note l’économiste de Desjardins, Royce Mendes.

Des experts et la Banque du Canada ont également souligné la résilience de l’économie, au cours de cette année marquée par les tensions sur les droits de douane.