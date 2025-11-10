Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent dans l'espoir d'une fin potentielle de la fermeture du gouvernement

10 novembre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines gagnent sur l'espoir d'une fin potentielle de la fermeture du gouvernement fédéral

** United Airlines UAL.O est la compagnie aérienne qui grimpe le plus, avec une hausse de 1,9 % avant le marché, suivie par Delta DAL.N et American Airlines AAL.O , toutes deux en hausse de 1,4 %; Alaska Air ALK.N augmente de 1 %, tandis que Southwest LUV.N gagne 0,5 % ** Le Sénat américain a voté tard dimanche pour avancer un projet de loi visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement

** Si le Sénat adopte le projet de loi, celui-ci doit encore être approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis et envoyé au président Donald Trump pour signature, ce qui pourrait prendre plusieurs jours

** Les analystes qui suivent les actions des compagnies aériennes évaluent LUV à "conserver" en moyenne, et à "acheter" pour le reste - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de vendredi, UAL est le seul titre de compagnie aérienne dans le vert, avec un gain de 0,3 % depuis le début de l'année; les autres ont baissé entre 2,7 % et ~34 % cette année