Vodafone relève ses prévisions annuelles avec la reprise en Allemagne
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 08:59

Le logo de Vodafone

Le logo de Vodafone

Vodafone a relevé mardi ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année, après avoir renoué avec la croissance en Allemagne au deuxième trimestre.

L'opérateur de téléphonie mobile et de haut débit prévoit désormais d’atteindre le haut de sa fourchette de prévisions pour l'Ebitdaal (résultat d’exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et loyers), comprise entre 11,3 à 11,6 milliards d'euros, et pour le flux de trésorerie disponible ajusté, comprise entre de 2,4 à 2,6 milliards d'euros.

La directrice générale Margherita Della Valle a indiqué qu’en plus de la reprise en Allemagne, Vodafone avait rapidement entamé l’intégration des réseaux Vodafone et Three au Royaume-Uni, après la finalisation de leur fusion en mai.

"Au deuxième trimestre, nous avons observé une accélération des revenus de services, avec de bonnes performances au Royaume-Uni, en Turquie et en Afrique, ainsi qu’un retour à la croissance en Allemagne", a-t-elle ajouté.

Compte tenu de cette performance, elle a annoncé l’introduction d’une nouvelle politique de dividende progressive, avec une hausse attendue de 2,5% sur l’exercice.

(Rédigé par Paul Sandle, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Résultats d'entreprise
