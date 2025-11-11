L'Europe vue dans le vert, des progrès vers la fin du shutdown aux Etats-Unis

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, poursuivant leurs gains pour la deuxième séance consécutive, alors que les espoirs d'un compromis pour mettre fin au gel du financement des activités de l'Etat fédéral américain se concrétisent.

Le volume des transactions pourrait toutefois être faible en raison du jour férié commémorant l'Armistice dans plusieurs pays européens, dont la France.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,37% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,3% pour le Dax à Francfort, de 0,55% pour le FTSE à Londres et de 0,41% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur une hausse de 0,38%.

Le dossier budgétaire avance enfin aux États-Unis, alimentant l'optimisme : le Sénat américain a approuvé lundi soir un projet de loi de financement temporaire de l'administration fédérale destiné à sortir du "shutdown" le plus long de l'histoire du pays, et le texte est désormais envoyé à la Chambre des représentants, qui devrait organiser un vote dès mercredi.

Une fois promulgué par le président américain, le texte - qui prévoit le financement des opérations de l'administration jusqu'au 30 janvier prochain -, entrera en vigueur, mettant fin à des semaines d'impasse lors desquelles des centaines de milliers d'employés fédéraux n'ont pas été payés, des aides alimentaires pas versées et le trafic aérien perturbé.

"Les investisseurs sont davantage disposés à prendre des risques supplémentaires, car il est possible que le gouvernement rouvre cette semaine", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth. "Pour l'instant, on assiste à un rebond de soulagement", a-t-il ajouté.

La situation budgétaire a également compliqué la visibilité de la Réserve fédérale (Fed), car les données officielles sur l'économie américaine n'ont pas non plus pu être publiées depuis le 1er octobre, laissant les investisseurs et la banque centrale à la merci des données privées, qui n'ont d'ailleurs pas été très encourageantes.

Plusieurs responsables de la Fed ont toutefois à nouveau exprimé des opinions divergentes sur la trajectoire appropriée des taux au cours des dernières heures.

Les données sur les salaires britanniques et l'enquête ZEW sur le sentiment économique en Allemagne seront publiées plus tard dans la journée.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini lundi en hausse marquée, portée par le rebond des valeurs liées à l'IA telles que Nvidia (+5,8%) et Palantir (+8,8%) après les craintes générées par leurs valorisations élevées et l'espoir d'un compromis sur le "shutdown" au Congrès des Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,81%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 1,54%, et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 2,27%, sa plus forte hausse journalière depuis mai.

EN ASIE

A Tokyo, l'indice Nikkei à Tokyo a reculé de 0,14%, touché par la baisse des valeurs liées aux semi-conducteurs et laissant derrière lui le rebond enregistré plus tôt dans la séance.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,36% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,78%, les investisseurs restant prudents en l'absence de nouveaux catalyseurs.

La Bourse de Hong Kong perd quant à elle 0,28%.

"Il y a probablement une certaine crainte concernant la surchauffe du rallye de l'IA, mais pas nécessairement de préoccupations concrètes", a déclaré Naka Matsuzawa, stratège chez Nomura à Tokyo, en réference à la baisse du secteur de la "tech" sur les marchés asiatiques mardi.

TAUX

Le marché obligataire américain est fermé mardi à l'occasion du "Veterans Day", un jour férié en l'honneur des anciens combattants.

Lundi, les prix des bons du Trésor américain ont reculé, poussant les rendements à la hausse, les investisseurs privilégiant les actifs plus risqués et anticipant la reprise de la publication des données américaines qui pourraient plaider en faveur d'une baisse des taux.

CHANGES

Le yen, valeur refuge, a atteint mardi son plus bas niveau depuis février à 154,49 par un dollar, les traders anticipant la fin du long shutdown du gouvernement américain.

Le billet vert grappille quant à lui 0,03% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,04% à 1,1561 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse mardi, les craintes d'une offre excédentaire l'emportant sur l'incertitude quant à l'impact des sanctions américaines sur les géants pétroliers russes Rosneft et Lukoil et sur l'optimisme suscité par les progrès concernant la fin du "shutdown".

Le Brent cède 0,5% à 63,74 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,52% à 59,82 dollars.

MÉTAUX

Les cours de l'or ont atteint mardi leur plus haut niveau en près de trois semaines, soutenus par les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Fed en décembre et les signes d'une fin du shutdown du gouvernement américain.

Le cours au comptant de l'or ressort à 4.134,76 dollars l'once à 06h20 GMT.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)