Les actions des centres de données américains s'effondrent, les investisseurs craignant qu'une victoire écrasante des démocrates ne freine leur expansion

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4 novembre - ** Les actions des centres de données américains reculent après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis

** Core Scientific CORZ.O recule de 10,8 % et Iren

IREN.O de 9,5 %, Applied Digital APLD.O perd 4 % et Hut 8 Corp HUT.O 15,5 %, tandis que Cipher Digital CIFR.O recule de 18 %

** Le fabricant d’équipements électriques GE Vernova GEV.N et les producteurs d’électricité Constellation Energy CEG.O et Vistra VST.N , qui font partie de la chaîne d’approvisionnement en énergie des centres de données, ont chuté de 7,1 % à 12 %

** Goldman Sachs met en garde: les victoires démocrates au Texas et en Géorgie pourraient mettre en péril environ 45 % de la capacité prévue des centres de données américains en raison d’éventuels moratoires sur la construction, d’une réglementation plus stricte et d’une réduction des incitations fiscales, le Texas représentant à lui seul environ 25 % de cette capacité

** “On ne sait pas encore clairement ce que les démocrates demanderont en échange, mais la limitation de la guerre avec l’Iran, la suppression des droits de douane, l’annulation des coupes budgétaires et l’extension des prestations de santé semblent figurer en tête de liste des priorités”, a ajouté Goldman Sachs

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l’ETF Global X Data Center & Digital Infrastructure DTCR.O , qui suit les principaux opérateurs de centres de données, affiche une hausse de plus de 20 % depuis le début de l’année