Les actions dérapent alors que la flambée du pétrole menace de provoquer un choc inflationniste
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 13:54

Wall Street s'apprête à ouvrir en
baisse lundi, alors que le choc inflationniste provoqué par la
flambée des prix du pétrole  menace d'augmenter le coût de
la vie et les taux d'intérêt dans le monde entier, tandis que
les investisseurs en quête de liquidités se réfugient vers le
dollar américain.
    Les contrats à terme sur le pétrole brut à Londres et à New
York ont grimpé de près de 30 % pour atteindre près de 120
dollars le baril, soit l'une des plus fortes hausses jamais
enregistrées en une journée, menaçant d'augmenter les coûts des
produits allant de l'essence au carburant pour avions. Le Brent
 LCOc1  et le WTI américain  CLc1  étaient en hausse, après
avoir gagné jusqu'à 10 dollars au cours de la séance du jour
pour atteindre 102,81 dollars et 100,91 dollars le baril,
respectivement. 
    L'inquiétude des investisseurs face à la flambée des prix de
l'énergie s'est traduite par une vague de ventes sur les marchés
boursiers et obligataires mondiaux qui a pesé sur l'ouverture de
Wall Street, les contrats à terme du S&P 500  ESc1  et du Nasdaq
 NQc1  étant tous deux en baisse d'environ 1 %. 
L'Iran a nommé Mojtaba Khamenei  pour succéder à son père
Ali Khamenei en tant que guide suprême, indiquant que les
partisans de la ligne dure restaient fermement aux commandes une
semaine après le début de la guerre  avec les États-Unis
et Israël.
Cela avait peu de chances d'être bien accueilli par le président
américain Donald Trump , qui avait déclaré le fils
"inacceptable".
Alors que les hostilités  se poursuivent au Moyen-Orient
et que les pétroliers ne peuvent pas traverser le détroit
d'Ormuz  sous la menace d'attaques de drones iraniens, les
investisseurs se préparent à une longue période de hausse des
coûts de l'énergie. 
    Les investisseurs attendent la réponse de Washington, a
déclaré Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale des
matières premières chez RBC Capital Markets. "En l'absence d'une
définition claire de ce qu'est une victoire, il est difficile de
prévoir si ce conflit durera plusieurs semaines ou plusieurs
mois"
    
    LES MARCHÉS MONDIAUX SOMBRENT
    Les actions européennes ont chuté à leur plus bas niveau
depuis plus de deux mois lundi, l'indice paneuropéen STOXX 600
 .STOXX  ayant perdu 1,4 % lors d'une troisième séance de
pertes. L'indice de référence a perdu 5,5 % la semaine dernière,
sa pire performance hebdomadaire depuis près d'un an.
    Les nouvelles ont fait réfléchir les principaux importateurs
de pétrole sur les marchés asiatiques, le Nikkei  .N225 
clôturant en baisse de 5,2 % après une chute de 5,5 %. 
    La Chine, un autre grand importateur de pétrole bien
qu'ayant d'énormes stocks de brut, a vu son indice des valeurs
vedettes  .CSI300  chuter d'environ 1 %.
La Chine a déclaré lundi que l'inflation  avait déjà
repris en février avant la flambée actuelle du pétrole, les prix
à la consommation ayant augmenté de 1,3 % sur l'année, ce qui
n'est pas nécessairement une évolution négative, étant donné que
le pays a longtemps lutté contre la désinflation.
    Sur les marchés obligataires, le risque d'une hausse de
l'inflation l'a emporté sur les considérations liées aux valeurs
refuges, ce qui a entraîné une hausse des rendements à l'échelle
mondiale. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans  US10YT=RR 
ont augmenté de 4 points de base pour atteindre 4,171 %, après
un creux de 3,926 % il y a tout juste une semaine.
    
    LES BANQUES CENTRALES FACE AU CASSE-TÊTE DE L'INFLATION
Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont reculé, les
investisseurs craignant que le risque d'une hausse de
l'inflation ne rende plus difficile l'assouplissement de la
politique de la Réserve fédérale , bien que les chiffres
décevants de l'emploi semblent plaider en faveur d'une relance. 
    Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis,
attendues mercredi, devraient montrer que le taux annuel s'est
maintenu à 2,4 % en février. 
    La mesure préférée de la Fed, l'inflation de base, prévue
pour vendredi, devrait se maintenir à 3,0 %, bien au-dessus de
l'objectif de 2 % de la banque centrale, et les analystes
estiment qu'il y a un risque d'un chiffre encore plus élevé.
    Le danger d'une inflation alimentée par l'énergie a conduit
les marchés à parier que le prochain mouvement de taux de la
Banque centrale européenne pourrait être à la hausse, peut-être
dès le mois de juin.  0#EURIRPR 
    En ce qui concerne la Banque d'Angleterre, les marchés
n'évaluent plus qu'à 40 % la probabilité d'un nouvel
assouplissement, contre deux réductions ou plus avant le début
du conflit au Moyen-Orient.  0#GBPIRPR 
    Les investisseurs nerveux ont recherché la liquidité des
dollars tout en évitant les monnaies des pays importateurs nets
d'énergie, y compris le Japon et une grande partie de l'Europe.
    Le dollar s'est renforcé de 0.4 % pour s'échanger à 158,40
yens  JPY=EBS , l'emportant sur la demande de valeurs refuges et
poussant l'or à baisser de 1,2 % à 5 106 dollars l'once  XAU= .
L'euro a glissé de 0,5 % à 1,1557 $  EUR=EBS .

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 615,46 Pts Six - Forex 1 -0,97%
EUR/USD SPOT
1,1557 USD Six - Forex 1 +0,16%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
52 728,72 Pts Six - Forex 1 -5,20%
Or
5 095,67 USD Six - Forex 1 -0,17%
Pétrole Brent
104,05 USD Ice Europ +11,50%
Pétrole WTI
102,60 USD Ice Europ +11,78%
STOXX Europe 600
588,21 Pts DJ STOXX -1,75%
USA BENCHMARK 10A
4,207 Rates +0,97%
USD/JPY SPOT
158,5390 Six - Forex 1 +0,17%
