Les actions dérapent alors que la flambée du pétrole menace de provoquer un choc inflationniste

Wall Street s'apprête à ouvrir en baisse lundi, alors que le choc inflationniste provoqué par la flambée des prix du pétrole menace d'augmenter le coût de la vie et les taux d'intérêt dans le monde entier, tandis que les investisseurs en quête de liquidités se réfugient vers le dollar américain. Les contrats à terme sur le pétrole brut à Londres et à New York ont grimpé de près de 30 % pour atteindre près de 120 dollars le baril, soit l'une des plus fortes hausses jamais enregistrées en une journée, menaçant d'augmenter les coûts des produits allant de l'essence au carburant pour avions. Le Brent LCOc1 et le WTI américain CLc1 étaient en hausse, après avoir gagné jusqu'à 10 dollars au cours de la séance du jour pour atteindre 102,81 dollars et 100,91 dollars le baril, respectivement. L'inquiétude des investisseurs face à la flambée des prix de l'énergie s'est traduite par une vague de ventes sur les marchés boursiers et obligataires mondiaux qui a pesé sur l'ouverture de Wall Street, les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 étant tous deux en baisse d'environ 1 %. L'Iran a nommé Mojtaba Khamenei pour succéder à son père Ali Khamenei en tant que guide suprême, indiquant que les partisans de la ligne dure restaient fermement aux commandes une semaine après le début de la guerre avec les États-Unis et Israël. Cela avait peu de chances d'être bien accueilli par le président américain Donald Trump , qui avait déclaré le fils "inacceptable". Alors que les hostilités se poursuivent au Moyen-Orient et que les pétroliers ne peuvent pas traverser le détroit d'Ormuz sous la menace d'attaques de drones iraniens, les investisseurs se préparent à une longue période de hausse des coûts de l'énergie. Les investisseurs attendent la réponse de Washington, a déclaré Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale des matières premières chez RBC Capital Markets. "En l'absence d'une définition claire de ce qu'est une victoire, il est difficile de prévoir si ce conflit durera plusieurs semaines ou plusieurs mois" LES MARCHÉS MONDIAUX SOMBRENT Les actions européennes ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de deux mois lundi, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX ayant perdu 1,4 % lors d'une troisième séance de pertes. L'indice de référence a perdu 5,5 % la semaine dernière, sa pire performance hebdomadaire depuis près d'un an. Les nouvelles ont fait réfléchir les principaux importateurs de pétrole sur les marchés asiatiques, le Nikkei .N225 clôturant en baisse de 5,2 % après une chute de 5,5 %. La Chine, un autre grand importateur de pétrole bien qu'ayant d'énormes stocks de brut, a vu son indice des valeurs vedettes .CSI300 chuter d'environ 1 %. La Chine a déclaré lundi que l'inflation avait déjà repris en février avant la flambée actuelle du pétrole, les prix à la consommation ayant augmenté de 1,3 % sur l'année, ce qui n'est pas nécessairement une évolution négative, étant donné que le pays a longtemps lutté contre la désinflation. Sur les marchés obligataires, le risque d'une hausse de l'inflation l'a emporté sur les considérations liées aux valeurs refuges, ce qui a entraîné une hausse des rendements à l'échelle mondiale. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont augmenté de 4 points de base pour atteindre 4,171 %, après un creux de 3,926 % il y a tout juste une semaine. LES BANQUES CENTRALES FACE AU CASSE-TÊTE DE L'INFLATION Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont reculé, les investisseurs craignant que le risque d'une hausse de l'inflation ne rende plus difficile l'assouplissement de la politique de la Réserve fédérale , bien que les chiffres décevants de l'emploi semblent plaider en faveur d'une relance. Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues mercredi, devraient montrer que le taux annuel s'est maintenu à 2,4 % en février. La mesure préférée de la Fed, l'inflation de base, prévue pour vendredi, devrait se maintenir à 3,0 %, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale, et les analystes estiment qu'il y a un risque d'un chiffre encore plus élevé. Le danger d'une inflation alimentée par l'énergie a conduit les marchés à parier que le prochain mouvement de taux de la Banque centrale européenne pourrait être à la hausse, peut-être dès le mois de juin. 0#EURIRPR En ce qui concerne la Banque d'Angleterre, les marchés n'évaluent plus qu'à 40 % la probabilité d'un nouvel assouplissement, contre deux réductions ou plus avant le début du conflit au Moyen-Orient. 0#GBPIRPR Les investisseurs nerveux ont recherché la liquidité des dollars tout en évitant les monnaies des pays importateurs nets d'énergie, y compris le Japon et une grande partie de l'Europe. Le dollar s'est renforcé de 0.4 % pour s'échanger à 158,40 yens JPY=EBS , l'emportant sur la demande de valeurs refuges et poussant l'or à baisser de 1,2 % à 5 106 dollars l'once XAU= . L'euro a glissé de 0,5 % à 1,1557 $ EUR=EBS .