Les actions de Webtoon Entertainment montent en flèche après l'accord conclu avec Disney sur une plateforme de bandes dessinées numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour importantes)

16 septembre - ** Les actions de la plateforme de bandes dessinées en ligne Webtoon Entertainment WBTN.O montent de28,1 % à 19,2 $, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis 13 mois ** WBTN et Disney DIS.N créent , une nouvelle plateforme de bandes dessinées numériques qui présentera le contenu des bandes dessinées du portefeuille de Disney, y compris Marvel et Star Wars

** DIS va également acquérir une participation de 2 % dans WBTN

** WBTN et DIS ont entamé une collaboration stratégique à la mi-août pour développer et promouvoir le contenu des bandes dessinées

** 6 des 9 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; le prix cible médian est de 15,5 $ - données compilées par le London Stock Exchange Group (LSEG) **En incluant le mouvement de la séance, WBTN a augmenté de39,5 % depuis le début de l'année