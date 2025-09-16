 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de Webtoon Entertainment montent en flèche après l'accord conclu avec Disney sur une plateforme de bandes dessinées numériques
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour importantes)

16 septembre - ** Les actions de la plateforme de bandes dessinées en ligne Webtoon Entertainment WBTN.O montent de28,1 % à 19,2 $, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis 13 mois ** WBTN et Disney DIS.N créent , une nouvelle plateforme de bandes dessinées numériques qui présentera le contenu des bandes dessinées du portefeuille de Disney, y compris Marvel et Star Wars

** DIS va également acquérir une participation de 2 % dans WBTN

** WBTN et DIS ont entamé une collaboration stratégique à la mi-août pour développer et promouvoir le contenu des bandes dessinées

** 6 des 9 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; le prix cible médian est de 15,5 $ - données compilées par le London Stock Exchange Group (LSEG) **En incluant le mouvement de la séance, WBTN a augmenté de39,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

WALT DISNEY
115,000 USD NYSE -0,54%
WEBTOON ENTR
19,2499 USD NASDAQ +28,68%
