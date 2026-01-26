 Aller au contenu principal
Les actions de USA Rare Earth grimpent grâce à une proposition de financement américain de 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 janvier - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O ont bondi de 20,7 % pour atteindre 29,90 $, leur niveau le plus élevé depuis le 21 octobre ** La société dévoile une proposition pour un financement de 1,6 milliard de dollars de la part du ministère américain du Commerce

** USAR a déclaré que la lettre d'intention pour la transaction comprend 277 millions de dollars en financement fédéral proposé et 1,3 milliard de dollars en prêt garanti de premier rang proposé en vertu de la loi CHIPS

** La société émettra 16,1 millions d'actions et environ 17,6 millions de bons de souscription au Département du commerce

** La valeur de l'USAR a plus que doublé jusqu'à présent en 2026

