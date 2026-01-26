 Aller au contenu principal
Les actions de UnitedHealth chutent avant la publication des résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 20:24

26 janvier - ** Les actions de UnitedHealth Group UNH.N ont chuté de 1,9% lundi avant la publication des résultats du quatrième trimestre, prévue avant l'ouverture de la bourse le mardi

** L'assureur santé devrait afficher un BPA de 2,10 $, soit une baisse de 69,2% en glissement annuel, sur des revenus de 113,82 milliards de dollars contre 100,81 milliards de dollars au T4 2024, selon les données de LSEG

** UNH a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de six des huit derniers trimestres, selon LSEG

** Sur les 30 analystes qui couvrent UnitedHealth Group Inc, 20 ont des notes de "fort achat" ou "achat", 8 recommandent de "garder" et les 2 restants évaluent l'action "vente" et "fort vente", (LSEG)

** L'objectif de prix médian de 410,00 $ est en hausse de 3,1 % depuis le début du quatrième trimestre ** En incluant le mouvement de lundi, les actions UNH ont augmenté de près de 6% depuis le début de l'année contre une hausse de ~3% du Dow Industrials .DJI sur la même période

** Les options UNH impliquent un mouvement de 5,8% pour les actions, dans l'une ou l'autre direction d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; c'est inférieur au mouvement moyen de 7,4% de l'action, le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres, selon Trade Alert

