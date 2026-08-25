Les actions de Target chutent après une polémique autour d'un costume d'Halloween

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25 août - ** L'action du géant de la grande distribution Target TGT.N a reculé d'environ 4 % à 162,70 dollars en début de séance

** Lundi, TGT a présenté ses excuses et retiré de la vente un costume d'Halloween représentant un clown de cirque qui, selon les critiques, évoquait le "blackface" et les spectacles de minstrels

** Le "costume d'Halloween de clown de cirque pour enfants qui brille sous la lumière noire" a déclenché une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux, certains consommateurs estimant qu'il ressemblait à une caricature raciste

** "Nous avons retiré un costume d'Halloween offensant qui n'aurait jamais dû faire partie de notre gamme. Il n'est plus en vente", a déclaré TGT dans un communiqué après avoir exprimé ses "sincères excuses"

** "Cela est particulièrement blessant pour nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires noirs", a ajouté l'entreprise

** Les actions de Target ont bondi de près de 70 % depuis le début de l'année, les investisseurs saluant les premiers résultats du plan de redressement mis en place par le nouveau directeur général Michael Fiddelke

** Lundi, le titre a atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans, à 170,73 dollars

** L'indice S&P 500 des biens de consommation de base

.SPLRC a également reculé de 0,9 % alors que les pressions sur les dépenses des consommateurs américains s'intensifient

** TGT avait déjà essuyé des critiques concernant la gestion des produits de sa "Pride Collection" de 2023, ainsi que pour les modifications apportées à ses initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion à la suite du retour du président Donald Trump à la Maison Blanche