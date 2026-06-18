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Les actions de SpaceX s'effondrent alors que l'engouement post-introduction en bourse s'essouffle
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk spécialisée dans les fusées et l'intelligence artificielle, a chuté de près de 9 % jeudi, alors que l'engouement post-introduction en bourse qui l'avait brièvement propulsée parmi les cinq entreprises les plus valorisées au monde semblait s'essouffler.

Son titre a finalement clôturé en baisse de 8,8 % à 174,8 dollars, après avoir chuté de près de 5 % lors de la dernière séance. Malgré ces pertes, l'action se négociait toujours à plus de 29 % au-dessus de son prix d'introduction de 135 dollars.

En début de semaine, la capitalisation boursière de SpaceX avait dépassé celle d’Amazon AMZN.O , surpassant même momentanément celle de Microsoft MSFT.O .

Bloomberg News a rapporté jeudi que les banquiers de SpaceX se préparaient à une émission obligataire d’au moins 20 milliards de dollars. SpaceX a également annoncé en début de semaine le rachat d’Anysphere, la start-up à l’origine du célèbre agent de codage basé sur l’IA Cursor , pour 60 milliards de dollars dans le cadre d’une opération entièrement en actions.

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